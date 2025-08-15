Jeśli Węgry pomogą nam ich zidentyfikować, to dostaną zakaz wjazdu do Polski - tak wicepremier Radosław Sikorski skomentował skandal na meczu Rakowa Częstochowa. Kibica Maccabi Hajfa rozwiesili transparent z napisem "Mordercy od 1939 roku". "Nie wystawiło go państwo Izrael, tylko tamtejsze zakute łby" - stwierdził szef polskiego MSZ.

Szef MSZ Radosław Sikorski zamieścił swój wpis w mediach społecznościowych. "Dobrze, że Ambasada Izraela w Polsce zareagowała na skandaliczny transparent. Skądinąd mam nadzieję, że izraelska młodzież jest uczona, że w 1939 to hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę i zaczęły mordować jej obywateli wszystkich wyznań i narodowości" - napisał w odpowiedzi do komentarza przedstawicieli izraelskiej dyplomacji, którzy stwierdzili wcześniej, że "na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie ani nigdzie indziej".

Z kolei niecałą godzinę później wicepremier zamieścił kolejny, bardziej emocjonalny komentarz. "Przy okazji informuję, że dyplomacja to nie kibolska ustawka. Haniebny transparent nie wystawiło państwo Izrael, tylko tamtejsze zakute łby" - napisał na X, cytując swój wcześniejszy komunikat.

"Ustaliłem z ministrem Kierwińskim, że jeśli Węgry pomogą nam ich zidentyfikować, to dostaną zakaz wjazdu do Polski. Proszę też zważyć, czy chcemy, aby nasz ambasador był wzywany na dywanik w Tel Awiwie za każdym razem, gdy jakiś dureń napisze "ŁKS Żydy" - dodał.

Sikorski zareagował. Kancelaria Prezydenta oczekuje stanowczych kroków

Transparent ukazał się podczas czwartkowego meczu na trybunach Nagyerdei Stadion w Węgrzech. Na obraźliwy gest w stronę Polaków zareagował m.in. Kancelaria Prezydenta, domagając się działań po stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski. "Obraźliwy i z gruntu fałszywy transparent kibiców Maccabi Hajfa wymaga stanowczej reakcji polskiego MSZ. Kancelaria Prezydenta oczekuje stanowczej reakcji i konkretnych działań polskiej dyplomacji w tej sprawie" - napisał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na platformie X.

Wcześniej prezydent Karol Nawrocki napisał na platformie X: "Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich - ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa".

Transparent skrytykowali też ministrowie: sportu, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz cyfryzacji, a także rzecznik rządu.