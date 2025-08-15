Jedna osoba zginęła w tragicznym wypadku, do którego doszło nad ranem w rejonie miejscowości Bęćkowo na Podlasiu - poinformowała polsatnews.pl komisarz Marta Rodzik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. W zdarzeniu brały udział cztery pojazdy ciężarowe, w tym lawety. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a ruch w kierunku Łomży jest całkowicie zablokowany.

Do tragicznego wypadku doszło na Podlasiu około godziny 4:15 na trasie S61 w rejonie miejscowości Bęćkowo między Szczuczynem a Ełkiem.

Trzy lawety z pojazdami zderzyły się z marki Scania. W wyniku zderzenia auta osunęły się z pojazdów ciężarowych. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu - poinformowała komisarz Marta Rodzik.

Tragiczny wypadek na Podlasiu.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca lawety zatrzymał się na prawym pasie, aby wymienić oponę. Kierowcy dwóch innych pojazdów zatrzymali się, by udzielić mu pomocy.

Kiedy kierowcy wymieniali oponę, nagle w bok pojazdów uderzył pojazd ciężarowy marki Scania. W wyniku ogromnej siły elementy pojazdów oraz samochody przewożone na lawetach osunęły się na pobocze, gdzie znajdowali się trzej kierowcy. Jeden z mężczyzn zginął na miejscu, jednak - jak podkreśliła komisarz Marta Rodzik - nie ustalono jeszcze dokładnej przyczyny jego śmierci.

Na miejscu cały czas pracują służby ratunkowe, policja oraz cztery jednostki straży pożarnej: JRG Grajewo, OSP Szczuczyn, OSP Bęćkowo oraz OSP Boczki-Świdrowo.

Zablokowana droga w kierunku Łomży. Apel policji

Droga w kierunku Łomży jest całkowicie zablokowana. Samochody osobowe jadące z Suwałk kierowane są objazdem przez Grajewo, następnie Szczuczyn. Ruch pojazdów ciężarowych pozostaje wstrzymany - przekazała komisarz Rodzik.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu.