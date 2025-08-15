Tankujesz na zapas? Sprawdź, dlaczego możesz na tym stracić więcej, niż myślisz

Moto
Tankujesz na zapas? Sprawdź, dlaczego możesz na tym stracić więcej, niż myślisz
Pixabay
Tankujesz na zapas?

Wielu kierowców decyduje się na tankowanie samochodu "na zapas", czyli wlewanie paliwa, które wystarczy na kilka dni, a czasem nawet na kilka tygodni lub miesięcy. Choć może to wydawać się rozsądne, zwłaszcza w obliczu rosnących cen paliw lub gdy planujemy długą podróż, takie rozwiązanie nie zawsze jest korzystne. Może wiązać się z nieoczywistymi kosztami w dłuższej perspektywie.

Długotrwałe przechowywanie paliwa może spowodować pogorszenie jego właściwości, a to utrudnia rozruch pojazdu i wpływa na jego wydajność. Ponadto, jeśli ktoś zdecyduje się na skorzystanie paliwa z letniego okresu w środku zimy, może napotkać problemy z jego jakością.

Trwałość i właściwości paliwa

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w serwisie wyborkierowcow.pl, olej napędowy zawiera biokomponenty - estry metylowe kwasów tłuszczowych - które z czasem rozpadają się, tworząc kwasy i wodę. W rezultacie substancja może stracić swoje właściwości, a w najgorszym przypadku mogą rozwinąć się w niej pleśń i bakterie, co prowadzi do uszkodzenia silnika.

 

ZOBACZ: Zauważyłeś biały ręcznik na aucie? Nie ignoruj tego sygnału

 

Choć niewielu kierowców zdaje sobie z tego sprawę, każdy rodzaj paliwa ma także swoją datę przydatności. Szacowany czas, przez który olej napędowy czy benzyna pozostają zdatne do użycia, wynosi około 6 miesięcy. Z czasem taki olej może ulec rozkładowi.

Składowanie i przewóz paliwa. Co mówi na ten temat prawo?

W przypadku zakupu paliwa na zapas ważne jest, by przechowywać je w optymalnych warunkach. Szczególnie olej napędowy (diesel) może ulec degradacji, jeśli nie jest trzymany w odpowiednich pojemnikach. Z czasem substancja ta może zacząć utleniać się, tworząc osad, który może uszkodzić silnik.

 

ZOBACZ: Mandat 500 zł i 12 punktów karnych. Niedrogi gadżet rozwiązuje poważny problem kierowców

 

Przechowywanie surowca w niecertyfikowanych opakowaniach stanowi również naruszenie przepisów, co może prowadzić do kar finansowych. Jak podaje serwis autokult.pl, grzywna może sięgać nawet 3 tysięcy złotych. W przypadku pożaru może również dojść do braku odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.

Zalety regularnego tankowania i jego wpływ na silnik

Bardziej opłacalne jest regularne tankowanie, dostosowane do potrzeb pojazdu. Takie podejście zapewnia świeże paliwo o lepszych właściwościach oraz minimalizuje ryzyko związane z jego degradacją. Cykliczne uzupełnianie baku w odpowiednich ilościach pozwala uniknąć zatykania filtrów czy problemów z rozruchem silnika, a to przekłada się na długoterminowe oszczędności.

 

ZOBACZ: Ruszyły kontrole policji. Te dwa przedmioty muszą być w każdym aucie

 

Warto również pamiętać, że dobra jakość benzyny lub oleju napędowego poprawia pracę silnika, a także zmniejsza ryzyko kosztownych napraw u mechanika.

A może warto postawić na paliwo premium?

Dla tych, którzy mimo wszystko chcą zaoszczędzić na kosztach, interesującą opcją może być wybór paliwa premium. Charakteryzuje się dłuższą trwałością i mniejszą podatnością na rozkład, co oznacza, że w przypadku przechowywania na zapas, jego jakość nie pogarsza się tak szybko. Jak możemy przeczytać na stronie wyborkierowcow.pl, zawiera ono mniej biokomponentów, które są odpowiedzialne za procesy degradacji w standardowych rodzajach paliw.

WIDEO: Przyszłość motoryzacji. "Szczerze o pieniądzach" -  odc. 285
red. / polsatnews.pl
Czytaj więcej
AUTOMOTOMOTORYZACJAPALIWOSAMOCHÓDTANKOWANIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 