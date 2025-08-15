Szczyt Trump-Putin. Wydanie specjalne [OGLĄDAJ]

Trwa wydanie specjalne na antenie Polsat News w związku ze spotkaniem Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Rosyjski przywódca przybył na Alaskę wraz ze swoimi współpracownikami, aby rozmawiać na temat wojny w Ukrainie i współpracy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.

Chwilę przed godziną 11 czasu lokalnego rosyjski samolot prezydencki wylądował w Anchorage na Alasce. Po kilku minutach obydwaj przywódcy wyszli ze swoich maszyn i ruszyli w swoim kierunku. Chwilę później podali sobie dłonie, krótko porozmawiali i weszli wspólnie do limuzyny.

Jak poinformowało biuro prasowe Białego Domu, kolejnym punktem szczytu są rozmowy w formacie trzy na trzy.

- Wcześniej planowane spotkanie w cztery oczy prezydenta Trumpa z prezydentem Putinem zostało zamienione na spotkanie trzech na trzech. Do Trumpa dołączą sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Steve Witkoff - przekazała rzecznik Karoline Leavitt.

Po stronie rosyjskiej udział w spotkaniu, jak zapowiedział Dmitrij Pieskow, poza prezydentem Władimirem Putinem wezmą Siergiej Ławrow i Jurij Uszakow.