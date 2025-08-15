Szczyt Trump-Putin. Wydanie specjalne [OGLĄDAJ]

Świat

Trwa wydanie specjalne na antenie Polsat News w związku ze spotkaniem Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Rosyjski przywódca przybył na Alaskę wraz ze swoimi współpracownikami, aby rozmawiać na temat wojny w Ukrainie i współpracy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.

Chwilę przed godziną 11 czasu lokalnego rosyjski samolot prezydencki wylądował w Anchorage na Alasce. Po kilku minutach obydwaj przywódcy wyszli ze swoich maszyn i ruszyli w swoim kierunku. Chwilę później podali sobie dłonie, krótko porozmawiali i weszli wspólnie do limuzyny.

 

Jak poinformowało biuro prasowe Białego Domu, kolejnym punktem szczytu są rozmowy w formacie trzy na trzy

 

- Wcześniej planowane spotkanie w cztery oczy prezydenta Trumpa z prezydentem Putinem zostało zamienione na spotkanie trzech na trzech. Do Trumpa dołączą sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Steve Witkoff - przekazała rzecznik Karoline Leavitt.

 

Po stronie rosyjskiej udział w spotkaniu, jak zapowiedział Dmitrij Pieskow, poza prezydentem Władimirem Putinem wezmą Siergiej Ławrow i Jurij Uszakow.

 

 

WIDEO: Marek Magierowski o szczycie Trump - Putin. "Wyciągnięcie Putina z tej klatki to duży gest"
Marcin Jan Orłowski / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ROSJAŚWIATUSA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 