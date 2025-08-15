Samolot prezydencki Władimira Putina wylądował w Anchorage na Alasce. Rosyjski przywódca zostanie za chwilę przywitany przez Donalda Trumpa. Następnym punktem programu szczytu jest rozmowa głów państw, w formacie trzy na trzy, z udziałem asystentów.

Chwilę przed godziną 11 czasu lokalnego rosyjski samolot prezydencki wylądował w Anchorage na Alasce. Władimir Putin zostanie przywitany przez już obecnego na miejscu Donalda Trumpa.

Jak poinformowało biuro prasowe Białego Domu, kolejnym punktem szczytu są rozmowy w formacie trzy na trzy.

- Wcześniej planowane spotkanie w cztery oczy prezydenta Trumpa z prezydentem Putinem zostało zamienione na spotkanie trzech na trzech. Do Trumpa dołączą sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Steve Witkoff - przekazała rzecznik Karoline Leavitt.

Po stronie rosyjskiej udział w spotkaniu, jak zapowiedział Dmitrij Pieskow, poza prezydentem Władimirem Putinem wezmą Siergiej Ławrow i Jurij Uszakow.

Spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Kreml ujawnił szczegóły

Kilka godzin przed wylotem do Stanów Zjednoczonych szczegóły spotkania przedstawił sekretarz prasowy rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow. Urzędnik stwierdził m.in., że całość rozmów potrwać może blisko 6-7 godzin.

ZOBACZ: "Czas skończyć wojnę". Wołodymy Zełeński apeluje przed spotkaniem Trump-Putin

Dmitrij Pieskow poinformował także, że głównym tematem, co naturalne, będzie kwestia "rozwiązania kryzysu ukraińskiego" (propagandowe określenie wojny w Ukrainie - red.). Prezydenci mają omówić scenariusze dojścia do zawieszenia walk. Kreml nie przewiduje jednak podpisania jakichkolwiek, oficjalnych dokumentów podczas szczytu.

Szczyt na Alasce. Podano składy delegacji

Służba prasowa Białego Domu potwierdziła, że w szczycie organizowanym na Alasce udział weźmie 16 przedstawicieli władz w Waszyngtonie.

Wraz z Donaldem Trumpem w bazie Elemondorf-Richardson pojawią się m.in.: sekretarz stanu Marco Rubio, sekretarz skarbu Scott Bessent, minister handlu Howard Lutnick, specjalny wysłannik Steve Witkoff, sekretarz prasowa Karoline Leavitt, a także dyrektor CIA John Ratcliffe.

Z Rosji na rozmowy przybędzie również liczna delegacja pod przewodnictwem Władimira Putina. Do USA udadzą się: asystent prezydenta Jurij Uszakow, specjalny wysłannik Kirył Dmitriew, szef MSZ Siergiej Ławrow, minister obrony Andriej Biełousow i minister finansów Anton Siluanow.