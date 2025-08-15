Kilka kąpielisk w województwach pomorskim i zachodniopomorskim pozostaje zamkniętych. Powodem są m.in. zakwity sinic i podwyższone stężenia bakterii E. coli w wodzie - informuje Główny Inspektorat Sanitarny.

Z danych opublikowanych w piątek w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że z powodu zakwitu sinic nieczynne są trzy kąpieliska w województwie zachodniopomorskim.

Zakwit sinic w kąpieliskach. Czerwone flagi

Zakaz wstępu do wody obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, w Mirosławcu nad jeziorem Kosiakowo oraz w Wałczu nad Jeziorem Zamkowym.

W Gdańsku na Pomorzu czerwona flaga powiewa na kąpieliskach Jelitkowo i Molo Brzeźno z powodu podwyższonego stężenia bakterii Escherichia coli (E. coli) oraz enterokoków.

ZOBACZ: Kąpieliska w Gdańsku zamknięte. Tym razem nie przez sinice

Na pozostałych kąpieliskach zorganizowanych tego lata w województwach pomorskim i zachodniopomorskim nad Bałtykiem i nad jeziorami woda jest zdatna do kąpieli.

Zakaz kąpieli w Mikołajkach

Dzień wcześniej zakaz wchodzenia do wody ogłoszono na kąpielisku przy ul. Okrężnej w Mikołajkach. W regionie podobne zakazy obowiązują też nad Jeziorkiem Miejskim w Nidzicy i Zalewie Ruda w gminie Iłowo-Osada.

Tymczasowy zakaz kąpieli na miejskim kąpielisku nad Jeziorem Mikołajskim wprowadził w czwartek powiatowy inspektor sanitarny w Mrągowie na podstawie przeprowadzonej oceny wizualnej jakości wody.

Z powodu zakwitu sinic nie można też korzystać z dwóch innych kąpielisk w regionie: w Jeziorku Miejskim w Nidzicy i Zalewie Ruda k. Mławy na rzece Mławce w gminie Iłowo-Osada.

ZOBACZ: W popularnych kąpieliskach zakwitły sinice. Sanepid ostrzega

W całym województwie jest w tym sezonie 50 strzeżonych kąpielisk, o trzy więcej niż przed rokiem. Ponadto funkcjonuje około 10 tzw. miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, które mogą działać nie dłużej niż 30 dni w roku.

Osoby planujące wypoczynek mogą sprawdzić czystość wody w kąpieliskach w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Są tam informacje m.in. o jakości wody, infrastrukturze kąpieliska oraz o terminie rozpoczęcia i zakończenia sezonu.