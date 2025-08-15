Samochód wjechał pod pociąg. Wszyscy pasażerowie zginęli

Polska
Samochód wjechał pod pociąg. Wszyscy pasażerowie zginęli
Polsat News/zdjęcie ilustracyjne
Pod Poznaniem auto wjechało pod pociąg

Cztery osoby zginęły w tragicznym wypadku pod Poznaniem. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym samochód wjechał pod nadjeżdżający pociąg - Nikt nie przeżył. Trudno powiedzieć, dlaczego tam się znaleźli - przekazała polsatnews.pl bryg. Lucyna Rudzińska, oficer prasowa Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. 

Do wypadku doszło przed godziną 14:00 w miejscowości Borówiec pod Poznaniem. Samochód osobowy wjechał pod osobowy pociąg relacji Jarocin-Poznań. 

Poznań. Auto wjechało pod pociąg

- Cztery osoby, które jechały autem, zginęły. Nikt nie przeżył - przekazała polsatnews.pl bryg. Lucyna Rudzińska, oficer prasowa Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. 

 

W aucie nie było dzieci. Z informacji przekazanych przez straż pożarną, wynika, że samochodem jechały dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Przejazd znajduje się w lesie i nie jest strzeżony.

 

ZOBACZ: Samochód wjechał w pieszych. Tragiczny wypadek w Warszawie

 

- Trudno powiedzieć dlaczego samochód znalazł się na tych torach, może zaświeciło słońce, może kierowca się zagapił - dodała rzeczniczka. 

 

Pociągiem podróżowało około 120 osób. Żadnemu z pasażerów nic się nie stało. Na miejscu pracuje osiem zastępów straży pożarnej, policja i prokurator. Ruch kolejowy jest tymczasowo wstrzymany.

 

Aldona Brauła / mjo / polsatnews.pl
