- Trump chce po prostu zawrzeć układ, szczegóły go nie obchodzą. Zostawi je krasnoludkom - twierdzi były doradca Donalda Trumpa. John Bolton ujawnił, że lider USA patrzy na stosunki międzynarodowe głównie przez pryzmat relacji osobistych. - Jeśli ma dobre relacje z Putinem, to z Rosją też będzie miał - przekonuje.

- Trump będzie w centrum zainteresowania mediów. Spotka się z Putinem jako pierwszy Zachodni przywódca od bardzo dawna. Sam też stwierdził, że w ciągu dwóch minut zorientuje się, czy prezydent Rosji będzie dążył do pokoju, czy go tylko zwodził - mówił były doradca Donalda Trumpa.

ZOBACZ: Spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Prezydent Rosji przybył na Alaskę

John Bolton zauważył, że obecny przywódca Stanów Zjednoczonych dąży do zdobycia Pokojowej Nagrody Nobla, a postawa Władimira Putina będzie decydująca w jej ewentualnym zdobyciu.

- Pytanie, czy jego przyjaciel (Putin - red.) współpracuje, by zawrzeć układ, co dałoby mu statuetkę Pokojowej Nagrody Nobla. Bo przecież od tego są przyjaciele, prawda? - mówił.

Były doradca odsłania kulisy współpracy z Trumpem. "W tym czasie oglądał mecz"

John Bolton pokusił się na podanie anegdoty z czasów, kiedy był współpracownikiem prezydenta. Urzędnik przekazał, że zamiast wysłuchiwania ważnych informacji o broni nuklearnej, Trump wybrał oglądanie piłki nożnej.

- Przygotowywałem Trumpa do wielu spotkań. Dam jeden przykład, jak to wyglądało. Lecieliśmy do Finlandii w 2018 roku na jego ostatni szczyt z Putinem. Próbowałem mu wtedy przekazać informacje o negocjacjach dot. strategicznej broni nuklearnej, a on w tym czasie oglądał mecz Mistrzostw Świata (w piłce nożnej - red.).

ZOBACZ: "Zwycięstwo Władimira Putina". Marek Magierowski przed szczytem Trump - Putin

Jak stwierdził Bolton, dla prezydenta Trumpa nie są istotne warunki ewentualnej umowy. - Trump chce po prostu powiedzieć "zawarłem układ". Nie interesują go szczegóły. Te zostawi kransoludkom - wspominał.

Zdaniem byłego doradcy prezydenta USA Donald Trump skupia ogromną uwagę w stosunkach międzynarodowych na relacje osobiste z przywódcami. - Jeśli ma dobre relacje z Putinem, to z Rosją też będzie miał. Jeśli nie dogaduje się z Zełenskim, to relacje Ukraina-USA też nie będą najlepsze - oznajmił.