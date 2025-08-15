Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow przybył w piątek do hotelu w Anchorage na Alasce, gdzie odbędą się rozmowy między prezydentem USA Donaldem Trumpem a przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Rosyjski polityk miał na sobie biały sweter z czarnym napisem "ZSRR" - przekazał portal Ukrainska Prawda, powołując się na rosyjski dziennik "Izwiestia".

Ławrow wysiadł z samochodu i udał się do hotelu, w którym będzie przebywał podczas wizyty. Pod jego czarną kamizelką bez rękawów widać fragment napisu przypominającego "CCCP" ("ZSRR" - w języku polskim), czyli skrót od Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Nagranie, na którym uwieczniono ten wizerunek, zostało opublikowane na platformie X na oficjalnym profilu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. W rozmowie z dziennikarzem rosyjski minister zaznaczył, że był już wcześniej z wizytą na Alasce.



Sweter podobny do tego, który miał na sobie Ławrow, sprzedaje rosyjska marka odzieżowa SelSovet, założona w 2017 r. w Czelabińsku - zauważyła Ukrainska Prawda.

Ławrow towarzyszy Putinowi na Alasce

W piątek Putin postawi stopę na amerykańskiej ziemi po 10 latach. Poprzednio rosyjski przywódca gościł w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Według stacji CNN jego spotkanie z Trumpem odbędzie się w bazie lotniczej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce o godz. 11:00 czasu lokalnego (21:00 czasu polskiego). Politycy z wielu państw zachodnich i eksperci alarmują, że rezultatem spotkania mogą być decyzje dotyczące ewentualnych ustępstw terytorialnych Ukrainy na rzecz Rosji.



Terytorium Alaski między 1799 i 1867 r. należało do Imperium Rosyjskiego, ale zostało sprzedane USA za 7,2 mln dolarów z powodu pustek w rosyjskim skarbcu po wojnie krymskiej.