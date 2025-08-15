"Miałem wspaniałą rozmowę z szanowanym prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką" - poinformował Donald Trump. Prezydent USA ogłosił, że tematem dyskusji była m.in. kwestia uwolnienia więźniów politycznych, a także zbliżającego się spotkania z Władimirem Putinem.

O rozmowie na linii Waszyngton - Mińsk poinformował w mediach społecznościowych Donald Trump. Amerykański przywódca przekazał, że dyskusja polityków "przebiegła bardzo pomyślnie" i w jej trakcie "poruszono wiele tematów".

"Miałem wspaniałą rozmowę z szanowanym prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką. Celem rozmowy było podziękowanie mu za uwolnienie 16 więźniów. Omawiamy również uwolnienie kolejnych 1300 więźniów" - napisał.

"Nasza rozmowa przebiegła bardzo pomyślnie. Poruszyliśmy wiele tematów, w tym wizytę prezydenta Putina na Alasce. Z niecierpliwością czekam na spotkanie z prezydentem Łukaszenką w przyszłości. Dziękuję za zainteresowanie tą sprawą!" - dodał.

O rozmowie poinformowała także proreżimowa agencja prasowa Belta. Jak przekazano, w trakcie rozmowy Alaksander Łukaszena "zaprosił prezydenta USA Donalda Trumpa do odwiedzenia Białorusi wraz z rodziną, a zaproszenie zostało przyjęte".

Szczyt Trump - Putin. Prezydenci spotkają się na Alasce

Rozmowa Donalda Trumpa z Alaksandrem Łukaszenką odbyła się na kilka godzin przed planowanym spotkaniem amerykańskiego przywódcy z Władimirem Putinem. Rozmowy odbędą się w bazie wojskowej Elemondorf-Richardson w Anchorge na Alasce.

- Prezydent (Władimir Putin - red.) ma wylądować dokładnie o godzinie 11 czasu lokalnego (21 w Polsce - red.), a przy samolocie powita go prezydent Trump. Postępujemy zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami - informował Dmitrij Pieskow.

Z Rosji na rozmowy przybędzie również liczna delegacja składająca się z: asystenta prezydenta Jurija Uszakowa, specjalnego wysłannika Kiryła Dmitriewa, szefa MSZ Siergieja Ławrowa, ministra obrony Andrieja Biełousowa i ministra finansów Antona Siluanowa.

Wraz z Donaldem Trumpem w bazie Elemondorf-Richardson pojawią się m.in.: sekretarz stanu Marco Rubio, sekretarz skarbu Scott Bessant, minister handlu Howard Lutnick, specjalny wysłannik Steve Witkoff, sekretarz prasowa Karoline Leavitt, a także dyrektor CIA John Ratcliffe.