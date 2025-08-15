- 15 sierpnia to święto, ale wy nie jesteście od świętowania. Wasza codzienna służba to nie jest świętowanie - podkreślił Donald Tusk w przemówieniu do żołnierzy GROM. Premier mówił też o szczycie na Alasce, który może przesądzić o dalszym losie Ukrainy. - Chyba nie ma lepszego dnia, żeby wszyscy bez wyjątku przypomnieli sobie, że nie ma rzeczy niemożliwych - stwierdził szef rządu.

Premier odwiedził Jednostkę Wojskową GROM na warszawskiej Pradze - jedną z najbardziej znanych jednostek polskich Wojsk Specjalnych - z okazji Święta Wojska Polskiego.

Jak przypomniał szef rządu, 15 sierpnia to rocznica dnia, w którym polscy bohaterowie, żołnierze, ochotnicy i okoliczna ludność Warszawy zatrzymała Armię Czerwoną w "pochodzie na naszą stolicę, na Polskę, na Europę".

- 15 sierpnia to święto, ale wy nie jesteście od świętowania. Wasza codzienna służba to nie jest świętowanie. Polacy kochają wojsko, a wy, jako spadkobiercy Cichociemnych, jesteście oczkiem w głowie naszego Narodu. Polacy wiedzą, że jeśli zostaną porwani, będą miejsce akty terroryzmu, dywersji, to wy ich uwolnicie, pomożecie - wskazał premier Donald Tusk w przemówieniu do żołnierzy GROM.

- Jesteście urodzonymi zwycięzcami, zawsze gotowymi do akcji, dla których nie ma rzeczy niemożliwych - dodał.

Święto Wojska Polskiego. Donald Tusk do żołnierzy GROM: Dzięki wam jesteśmy silnym państwem

Szef rządu w przemówieniu do żołnierzy podkreślił, że we współczesnym świecie szacunek mają tylko silne kraje, a Polska, dzięki nim, należy właśnie do silnych państw. Jak dodał, odpowiadają za to trzy filary: odpowiedzialna polityka, zjednoczenie narodu wobec spraw bezpieczeństwa oraz żołnierze.

- Trzecim, najważniejszym filarem jesteście wy. Można mówić o bezpieczeństwie, można mówić o mądrej polityce, można także uczestniczyć w defiladzie, można przemawiać. Ale na końcu to wszystko byłyby puste gesty i puste słowa, gdyby nie to, że wy jesteście i że na was można zawsze liczyć - podkreślił premier.

Dodał, że jest pod wielkim wrażeniem ich innowacyjnego myślenia i nowoczesności, a także tego, że są gotowi "do działania w powietrzu, na ziemi, pod wodą, na wodzie".

Odnosząc się do zaufania, jakim Polacy darzą polskie wojsko zauważył, że "nie ma takiej instytucji, która mogłaby się mierzyć z wami, jeśli chodzi o zaufanie Polaków". - Ono jest uzasadnione - ocenił premier.

Spotkanie Trump-Putin na Alasce. Donald Tusk: Nie ma rzeczy niemożliwych

W swoim przemówieniu Donald Tusk nawiązał również do planowanego spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa i rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, którzy mają rozmawiać m.in. o wojnie na Ukrainie.

- Chyba nie ma lepszego dnia, żeby wszyscy, wszyscy bez wyjątku, w Europie i na świecie, przypomnieli sobie, że nie ma rzeczy niemożliwych - podkreślił premier.

- Słyszymy dzisiaj czasami takie uwagi, że wsparcie dla walczącej Ukrainy nie ma większego sensu, bo przecież z Rosją nie można wygrać. Chciałbym, żeby wszyscy nasi partnerzy na świecie, w Europie, w NATO, pamiętali o 15 sierpnia i pamiętali o tym, że w takich warunkach, w jakich przyszło nam żyć, wy w tych warunkach pracujecie, czasami walczycie wprost na co dzień, że w tej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy, liczy się siła i przekonanie, że można zwyciężać - mówił Donald Tusk.

- Polska i Polacy są bezpieczni dzięki Wam. Chcę za Waszą służbę, też za służbę waszych poprzedników, bohaterską, z pełnym oddaniem jeszcze raz w dniu Waszego święta serdecznie podziękować. Polska jest wam wdzięczna. Polska dzięki wam jest bezpieczna. Polska jest gotowa do zwyciężania w każdej trudnej sytuacji właśnie dzięki wam - przekonywał szef rządu.

15 sierpnia. Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Było także jednym z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.

W 1923 roku 15 sierpnia został ogłoszony Świętem Wojska Polskiego. Pozostawał nim do roku 1947. Od 1992 roku Święto Wojska Polskiego ponownie obchodzone jest w połowie sierpnia.