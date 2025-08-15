Pierwsze takie wydarzenie na morzu. Wyjątkowe sceny na Helu

Pierwsze takie wydarzenie na morzu. Wyjątkowe sceny na Helu
Polsat News
Defilada morska na Helu

Po raz pierwszy, równolegle do tradycyjnej defilady na warszawskiej Wisłostradzie, odbywa się parada morska, którą można obserwować z Półwyspu Helskiego. Marynarka Wojenna prezentuje około 20 jednostek pływających. Podczas przemówienia w Warszawie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział realizację inwestycji, na którą "polscy marynarze czekają od pokoleń".

W ramach obchodów Święta Wojska Polskiego i 105. rocznicy Bitwy Warszawskiej, obok tradycyjnej defilady na warszawskiej Wisłostradzie odbywa się także Parada Morska na Półwyspie Helskim pod hasłem "Dziękujemy za Waszą służbę".

 

W jednym szyku na wodach Bałtyku prezentuje się około 20 jednostek Marynarki Wojennej RP, w tym okręt podwodny, fregaty, korweta, okręt transportowo-minowy, niszczyciele min oraz jednostki ratownicze, rozpoznawcze i hydrograficzne.

 

ZOBACZ: Premier przemawiał do żołnierzy GROM. "Wy nie jesteście od świętowania"

 

W powietrzu pojawiły się także samoloty i śmigłowce Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, a całość zabezpieczyli m.in. komandosi Formozy oraz jednostki Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i Policji.

 

Polsat News

 

Święto Wojska Polskiego. Pierwsza Parada Morska na Helu

- Wzrok szczególnie skierujemy na Marynarkę Wojenną. Ona pierwszy raz będzie uczestniczyła w paradzie. W tym roku chcemy rozstrzygnąć z premierem i z rządem kontrakt, na który polscy marynarze czekają od pokoleń - powiedział podczas przemówienia przed defiladą w Warszawie wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

 

ZOBACZ: Uroczysta defilada w Warszawie. "Tylko zjednoczeni zwyciężamy w naszej historii"

 

- Chcemy zamówić i zakupić okręty podwodne. Program "Orka" zostanie sfinalizowany, bo marynarze na to zasługują - dodał. 

 

 

 

 

W Helu do godz. 16 działać będzie specjalna strefa wojskowa, gdzie można obejrzeć sprzęt, spotkać się z żołnierzami, wysłuchać koncertów orkiestr wojskowych oraz poczęstować się tradycyjną grochówką.

WIDEO: Michał Gramatyka w "Graffiti"
Monika Bortnowska / polsatnews.pl
