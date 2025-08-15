Po raz pierwszy, równolegle do tradycyjnej defilady na warszawskiej Wisłostradzie, odbywa się parada morska, którą można obserwować z Półwyspu Helskiego. Marynarka Wojenna prezentuje około 20 jednostek pływających. Podczas przemówienia w Warszawie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział realizację inwestycji, na którą "polscy marynarze czekają od pokoleń".

W ramach obchodów Święta Wojska Polskiego i 105. rocznicy Bitwy Warszawskiej, obok tradycyjnej defilady na warszawskiej Wisłostradzie odbywa się także Parada Morska na Półwyspie Helskim pod hasłem "Dziękujemy za Waszą służbę".

W jednym szyku na wodach Bałtyku prezentuje się około 20 jednostek Marynarki Wojennej RP, w tym okręt podwodny, fregaty, korweta, okręt transportowo-minowy, niszczyciele min oraz jednostki ratownicze, rozpoznawcze i hydrograficzne.

W powietrzu pojawiły się także samoloty i śmigłowce Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, a całość zabezpieczyli m.in. komandosi Formozy oraz jednostki Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i Policji.

Święto Wojska Polskiego. Pierwsza Parada Morska na Helu

- Wzrok szczególnie skierujemy na Marynarkę Wojenną. Ona pierwszy raz będzie uczestniczyła w paradzie. W tym roku chcemy rozstrzygnąć z premierem i z rządem kontrakt, na który polscy marynarze czekają od pokoleń - powiedział podczas przemówienia przed defiladą w Warszawie wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Chcemy zamówić i zakupić okręty podwodne. Program "Orka" zostanie sfinalizowany, bo marynarze na to zasługują - dodał.

W Helu do godz. 16 działać będzie specjalna strefa wojskowa, gdzie można obejrzeć sprzęt, spotkać się z żołnierzami, wysłuchać koncertów orkiestr wojskowych oraz poczęstować się tradycyjną grochówką.