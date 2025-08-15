Pogoda na koniec wakacji nad polskim morzem. Takie są prognozy

Wakacje powoli mają się ku końcowi, a długi weekend to dla wielu ostatnia okazja na letni wyskok nad morze. Jaka pogoda nad Bałtykiem czeka w najbliższym czasie turystów? Są złe, jak i dobre wiadomości. Temperatura może bardzo pozytywnie zaskoczyć, ale niekoniecznie wszędzie będzie spokojnie i sielankowo.

Zmienna aura nie powinna jednak przynieść gwałtownego wzrostu fal na Bałtyku. Morze pozostanie w większości spokojne, choć podczas ewentualnych załamań pogody zalecana jest ostrożność.

Burze i upały. Czy będą alerty pogodowe?

W piątek 15 sierpnia maksymalna temperatura powietrza osiągnie nad Bałtykiem od 30 do 32 stopni. Prognoza ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej sugeruje, że od Trójmiasta po Szczecin prawdopodobne są alerty II stopnia, związane z upałem i I stopnia dotyczące burz. Zagrzmieć może zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim, niewykluczone również przelotne opady.

Zauważalny spadek temperatury oczekiwany jest w sobotę i niedzielę. Wystąpią lokalne burze. Termometry pokażą około 21-24 stopni. W materiale opublikowanym przez IMGW zaznaczono jednak, że nie każdy model sugeruje takie ochłodzenie. W trakcie burz (które w sobotę prognozowane są m.in. na Pomorzu Gdańskim i w rejonie Koszalina) wiatr może osiągać prędkość 60 km/h. W weekend morze raczej nie "zaatakuje" wysokimi falami.

Jeśli chodzi o temperaturę wody, to ma ona w tym tygodniu oscylować wokół 18-20 stopni. Nieco cieplej, 21 stopni, w Zalewie Szczecińskim. Ostatnie pomiary pokazują, że granica 20 stopni przekroczona została w Świnoujściu, Darłowie i Pucku.

Kolejny tydzień zaskoczyć może dość chłodnym otwarciem. Termometry na wybrzeżu pokażą maksymalnie 21-23 stopnie w poniedziałek (18 sierpnia). Nieco cieplej zapowiada się wtorek. Delikatne "odbicie" nastąpi w środę i czwartek (20-21 sierpnia). Wówczas może być nawet 26-28 stopni. Znaczne, kilkustopniowe ochłodzenie oczekiwane jest w piątek.

Ostatnie dni wakacji nie będą raczej upalne. W okolicach Świnoujścia i Szczecina średnia temperatura maksymalna ma wynieść ok. 22 stopni, poza tym na całej północy kraju notowane będzie przeciętnie co najwyżej 20 stopni.

Fale na Bałtyku. Czy będzie spokojnie?

Choć ciepłe temperatury i burze mogą dać się jeszcze we znaki, morze nie powinno zaskoczyć wyjątkowo wzburzonymi falami. W większości nadbałtyckich kurortów spodziewane są niewielkie lub umiarkowane fale, a to sprzyja plażowaniu i kąpielom. Mimo to warto zachować ostrożność, szczególnie podczas burz, kiedy wiatr może osiągać prędkość do 60 km/h, a warunki na wodzie mogą się dynamicznie zmieniać. Ratownicy przypominają, aby zawsze respektować oznaczenia flag i komunikaty służb.

