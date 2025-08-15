Pracownicy Nadleśnictwa Krzyż opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcia pułapki na zwierzynę. Kawałek drewna z wystającymi gwoździami leżał głęboko w trawie. Był schowany w taki sposób, że trudno było go zauważyć. "Czy ktoś chciał, by koń, rowerzysta, biegacz albo dziecko na to wpadli? Kto wpadł na taki straszny pomysł?" - pytają przejęci leśnicy.

Leśnicy z Nadleśnictwa Krzyż podzielili się ze swoimi odbiorcami zdjęciem pułapki na zwierzynę, która została zastawiona głęboko wśród traw. Na fotografii widać jedynie gęsto posadzone drzewa oraz leśną drogę. Okazuje się, że wśród roślin leżał kawałek drewna z gwoździami.

ZOBACZ: "Wyglądają pięknie, ale są śmiertelne niebezpieczne". Leśnicy ostrzegają

Jak podejrzewają leśnicy, pułapka została celowo umieszczona na leśnym szlaku w taki sposób, aby nikt go nie zauważył. Pracownicy Nadleśnictwa Krzyż alarmują jednak, że tego typu elementy stwarzają nie tylko realne zagrożenie dla zwierząt, ale również dla ludzi. "Czy ktoś chciał, by koń, rowerzysta, biegacz albo dziecko na to wpadli? Kto wpadł na taki straszny pomysł?" - pytali leśnicy.

"Widzicie to na zdjęciu?". Leśnicy znaleźli pułapkę głęboko wśród traw

Pułapka została odnaleziona na szlaku konnym na terenie Leśnictwa Dzierżązno Małe. W wdanym komunikacie zaznaczono, że zastawianie w lesie tego typu zasadzek stanowi poważne przestępstwo, za którego popełnienie grozi kara pozbawienia wolności. "Jeśli zobaczycie coś takiego - zgłoście natychmiast" - zaapelowali pracownicy nadleśnictwa.

ZOBACZ: "Cała makabra trwa trzy godziny". Leśnicy ostrzegają

Leśnicy wskazali także, że każdego dnia poświęcają swój czas na patrolowanie lasu i sprawdzanie, czy na ścieżkach jest bezpiecznie. Chodzi m.in. o eliminowanie pułapek na zwierzynę. Mimo to Nadleśnictwo Krzyż jest zbyt rozległe, żeby wszystkiego dopilnować. Dlatego pracownicy apelują do przyjezdnych o rozwagę.

"Jutro zaczyna się długi i gorący weekend. Zapraszamy do lasu - ale pamiętajcie, że w upały jest też wysokie zagrożenie pożarowe. Chrońmy nasze lasy i siebie nawzajem" - napisali leśnicy. - "Las ma być miejscem odpoczynku, nie polem minowym. Razem możemy to powstrzymać" - podsumowali.