Uroczysta defilada w Warszawie. "Tylko zjednoczeni zwyciężamy w naszej historii"

- Jesteśmy zjednoczeni, wtedy zwyciężymy. Tylko zjednoczeni zwyciężamy w naszej historii - podkreślił wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Jak dodał, "ojczyzny nie broni tylko armia, ale broni świadomy swoich obowiązków polski naród".

- 105 lat po tych wydarzeniach stajemy wspólnie z Wojskiem Polskim, aby nigdy żaden wróg naszej ojczyzny nie urządził się nad Wisłą - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w Warszawie.

Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że "to dzisiejsze święto nie jest tylko tych, co noszą mundur, ale też tych, co w Polsce serce noszą". Zwrócił się także bezpośrednio do żołnierzy. - W tym dniu chcemy powiedzieć: Dziękujemy za waszą służbę! - mówił wicepremier, wskazując na trudne wyzwania, jakie stoją przed polską armią.

- Ta defilada jest największa w historii i największa w tej historii jest dziś, po 1989 roku, zorganizowana nasza armia. Trzecia co do wielkości w NATO - stwierdził.

Jak dodał wicepremier, "trwa rekonstrukcja" polskiej armii, by uplasować Polskę także na podium pod względem zdolności operacyjnych spośród krajów NATO. - Wzrok szczególnie skierujemy na Marynarkę Wojenną. Ona pierwszy raz będzie uczestniczyła w paradzie. W tym roku chcemy rozstrzygnąć z premierem i z rządem kontrakt, na który polscy marynarze czekają od pokoleń. Chcemy zamówić i zakupić okręty podwodne. Program "Orka" zostanie sfinalizowany, bo marynarze na to zasługują - zapewnił Kosiniak-Kamysz.

Defilada wojskowa w Warszawie jest punktem kulminacyjnym tegorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego. Bierze w niej udział około 4 tys. żołnierzy i 300 sztuk sprzętu. Po raz pierwszy w historii warszawska defilada została uzupełniona o równoległą paradę morską na Bałtyku, w pobliżu Helu.

Święto Wojska Polskiego. "Wolność jest bezcenna"

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Było także jednym z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.

W 1923 roku 15 sierpnia został ustanowiony Świętem Wojska Polskiego. Pozostawał nim do roku 1947, a od 1992 r. Święto Wojska Polskiego ponownie obchodzone jest w połowie sierpnia.

Wcześniej, przed uroczystą defiladą, prezydent Karol Nawrocki opublikował wpis na platformie X, w którym przypomniał, że "dziś obchodzimy 105. rocznicę wielkiego polskiego zwycięstwa", które uchroniło Europę przed rewolucją komunistyczną. "Od wieków rosyjski imperializm stanowi śmiertelne zagrożenie dla naszej wolności" - podkreślił prezydent.

Nawrocki zapewnił, że dlatego nauczona swoimi doświadczeniami Polska wspiera Ukrainę w obronie jej wolności i że Rosja nie jest niepowstrzymana. "Wolność jest bezcenna. Nie można jej kupić ani sprzedać. Trzeba jej bronić. Jest to polska tradycja, której początki sięgają XV wieku" - wyjaśnił.