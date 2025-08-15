Hillary Clinton chce nominować Trumpa do Nagrody Nobla. Stawia warunek

Hillary Clinton powiedziała, że nominowałaby Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, jeśli doprowadziłby on do pokoju w Ukrainie bez ustępstw terytorialnych. "Moim celem jest niedopuszczenie do kapitulacji przed Putinem, wspieranym i podżeganym przez Stany Zjednoczone" - powiedziała.

Hillary Clinton, która w 2016 roku kandydowała na urząd prezydenta przeciwko Donaldowi Trumpowi, powiedziała, że czeka na zakończenie wojny w Ukrainie bez ustępowania Władimirowi Putinowi. Zadeklarowała, że jeśli amerykański przywódca do tego doprowadzi, to nominuje go do Pokojowej Nagrody Nobla.

USA. Hillary Clinton zachęca Trumpa do negocjacji

- Z tego co wiem bardzo chciałby otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla. Gdyby mógł zakończyć wojnę, nie stawiając jednocześnie Ukrainy w sytuacji, w której musiałaby oddać terytorium agresorowi, i w pewnym sensie potwierdzić wizję Putina o wielkiej Rosji nominowałabym go do Pokojowej Nagrody Nobla - powiedziała w podcaście Raging Moderates.

Clinton stwierdziła, że prezydent ma okazję zostać "architektem" porozumienia pokojowego, w którym nie ma żadnych ustępstw względem Rosji. - Gdybyśmy mogli to osiągnąć, gdyby prezydent Trump był tego architektem, nominowałabym go do Pokojowej Nagrody Nobla. Moim celem jest niedopuszczenie do kapitulacji przed Putinem, wspieranym i podżeganym przez Stany Zjednoczone - dodała Clinton.

Wypowiedź byłej sekretarz stanu pojawiła się w mediach tego samego dnia, na który zaplanowano spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putina. Szczyt, na którym pojawią się liczne delegacje zarówno z Rosji, jak i USA, odbędzie się w Anchorage na Alasce.

Spotkanie Trump-Putin na Alasce

Wraz z Donaldem Trumpem w bazie Elemondorf-Richardson pojawią się m.in.: sekretarz stanu Marco Rubio, sekretarz skarbu Scott Bessent, minister handlu Howard Lutnick, specjalny wysłannik Steve Witkoff, sekretarz prasowa Karoline Leavitt, a także dyrektor CIA John Ratcliffe.

Do USA wraz z Władimirem Putinem udadzą się: asystent prezydenta Jurij Uszakow, specjalny wysłannik Kirył Dmitriew, szef MSZ Siergiej Ławrow, minister obrony Andriej Biełousow i minister finansów Anton Siluanow.

Jak dowiedziała się rosyjska telewizja publiczna Władimir Putin pojawi się w USA o godzinie 11 czasu lokalnego. Przy samolocie przywita go prezydent Donald Trump.

Rozmowy mogą potrwać nawet 6-7 godzin. W programie zaplanowano rozmowę jeden na jeden, po niej do przywódców dołączą doradcy, którzy spotkają się "w formie lunchu". Po zakończeniu dyskusji zaplanowana jest wspólna konferencja prasowa.