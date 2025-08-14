Miliony dolarów zapłacić może Hunter Biden, syn byłego lidera USA, jeśli przegra proces, którym grozi mu Melania Trump. Poszło o wywiad, w którym Biden junior zarzucił żonie obecnego prezydenta znajomości z nieżyjącym, skazanym finansistą Jeffreyem Epsteinem. Prawnik pierwszej damy domaga się wycofania słów mających wyrządzić Melanii Trump wielkie szkody - majątkowe i wizerunkowe.

Melania Trump grozi pozwem Hunterowi Bidenowi, synowi byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Chodzi o "fałszywe, zniesławiające, dyskredytujące i podżegające stwierdzenia" na temat rzekomych powiązań pierwszej damy ze zmarłym, skazanym finansistą Jeffreyem Epsteinem.

Do treści pozwu dotarła amerykańska stacja Fox News. Pełnomocnik pierwszej damy USA Alejandro Brito wskazał, że zniesławiające słowa padły na początku sierpnia podczas wywiadu Bidena juniora z filmowcem Andrew Callaghanem. W jego trakcie syn demokraty wskazał, w jaki sposób Melania Trump miała poznać swojego męża Donalda Trumpa.

Melania Trump żąda przeprosin od Huntera Bidena. Poszło o wywiad

Zdaniem Brito do zawiązania się tej relacji miał przyczynić się właśnie Epstein. - Przedstawił Melanię Trumpowi. Połączenia są tak głębokie - mówił Biden, sugerując przy tym, iż nieopublikowane dokumenty dotyczące Epsteina mogą być kompromitujące dla prezydenta USA.

Prawnik pierwszej damy przekazał, iż źródłem tych doniesień ma być "seryjny bajkopisarz Michael Wolff, którego kłamstwa zostały opublikowane przez 'The Daily Beast'. "Po otrzymaniu naszego listu 'The Daily Beast' wystosował przeprosiny do pani Trump i wycofał fałszywe i zniesławiające stwierdzenia zawarte w artykule, usuwając go w całości" - napisał Brito.

Jak wskazał, mimo tego Hunter Biden i Andrew Callaghan "bezpodstawnie oparli się na fałszywych, zniesławiających, pogardliwych i podżegających oświadczeniach pana Wolffa na temat pani Trump". Według niego publikacja tej rozmowy "wpłynęła na reputację Melanii Trump".

Prawnik Melanii Trump wzywa Huntera Bidena, aby wycofał swoje słowa

Prawnik ostrzegł też Bidena juniora, że brakuje mu "jakiejkolwiek realnej obrony przed przytłaczającymi szkodami wizerunkowymi i finansowymi", jakie miał wyrządzić pierwszej damie. "Biorąc pod uwagę pańską historię handlu imionami innych osób dla własnych korzyści, oczywiste jest, że opublikował pan te fałszywe i zniesławiające oświadczenia, aby zwrócić na siebie uwagę" - ocenił Brito.

Wezwał ponadto Bidena do "natychmiastowego wycofania" swoich słów oraz opublikowania sprostowania "w tak rzucający się w oczy sposób, jak zostały pierwotnie opublikowane". "Niezastosowanie się do tego nie pozostawi pani Trump innego wyboru, jak tylko skorzystać z wszelkich dostępnych jej praw i środków zaradczych, aby naprawić przytłaczającą szkodę, którą jej pan wyrządził" - napisał.