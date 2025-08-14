Chcą ochronić polską gotówkę przed cyfrową metamorfozą - przedstawiciele Koalicji dla Gotówki wnieśli do Kancelarii Prezydenta dwa projekty ustaw, które mają zapewnić nieograniczoną możliwość płatności fizycznymi pieniędzmi w Polsce. Inicjatywie przyświeca m.in. cel zwiększenia bezpieczeństwa obywateli i infrastruktury krytycznej w obliczu np. cyberataków.

Informację o złożeniu projektów przekazał na czwartkowej konferencji Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich. Krok ten ma wymiar symboliczny, ponieważ 16 sierpnia obchodzony jest Dzień Płacenia Gotówką.

Jak przekonywał Górski, tradycyjna forma płatności ma wiele zalet, i Polacy nie chcą z niej rezygnować. - Gotówka daje wolność wyboru, niezależność i prywatność, a Polacy są coraz bardziej zaniepokojeni ograniczaniem jej dostępności – argumentował.

Projekty ustaw w sprawie ochrony płatności gotówką

Aleksandra Wróbel ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wyjaśniła, że pierwszy projekt zakłada podniesienie limitu obrotu gotówkowego między przedsiębiorcami z obecnych 15 tys. zł do równowartości 10 tys. euro (czyli około 42,5 tys. zł).

Podkreśliła, że obecny niski limit transakcji gotówkowych w obrocie b2b uderza w mikro- i małych przedsiębiorców i nie wynika z regulacji unijnych.

Z kolei Aleksander Pawlak z Warsaw Enterprise Institute poinformował, że drugi projekt złożony do Kancelarii Prezydenta wprowadza obowiązek akceptacji płatności gotówką w parkomatach, które obecnie często przyjmują wyłącznie płatności bezgotówkowe.

Apel koalicji: Płaćcie gotówką

Przedstawiciele koalicji apelowali, by płacić gotówką codziennie. Wskazywali na znaczenie prywatności, łatwiejszą kontrolę wydatków oraz konieczność zachowania infrastruktury obsługującej obrót gotówkowy.

Koalicja dla Gotówki została powołana w połowie stycznia bieżącego roku. To ruch zrzeszający zwolenników zachowania gotówki jako głównego środka płatniczego w obrocie gospodarczym.

Manifest Koalicji dla Gotówki przedstawia w sumie siedem argumentów za obroną gotówki: gwarancję anonimowości, ochronę osób wykluczonych finansowo, łatwiejszą kontrolę wydatków, wspieranie polskich firm, bezpieczeństwo transakcji, zabezpieczenie polityki pieniężnej NBP oraz zwiększenie bezpieczeństwa obywateli i infrastruktury krytycznej w obliczu np. cyberataków.

Jak wynika z danych NBP - na koniec lipca tego roku wartość pozostających w obiegu monet i banknotów wyniosła 438 mld 990,9 mln zł. Najwięcej w obiegu było banknotów o nominale 100 zł (1 mld 550,2 mln) i 200 zł - 1 mld 67,7 mln. Tych o nominale 50 zł było 217,2 mln, o nominale 20 zł było 151,3 mln, a o nominale 10 zł - 237,7 mln. Najmniej było banknotów o nominale 500 zł - 94,4 mln.