Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ujawnił w najnowszym wywiadzie, że w środę miał miejsce atak cybernetyczny na infrastrukturę wodną i kanalizacyjną "jednego ze sporych miast". Jak dodał, służbom udało się go wykryć i udaremnić w ostatniej chwili.

Krzysztof Gawkowski o niepokojącym zajściu mówił w programie "Onet Rano". - Udało się w ostatniej chwili doprowadzić do tego, że nasze służby dowiedziały się o ataku i udało się to wszystko wyłączyć - przekazał.

Zdaniem wicepremiera, atak cybernetyczny mógł skończyć się tak, że "w jednym ze sporych miast nie byłoby wody". - Nie chcę powiedzieć, w jakich miastach, bo też nie chcę w ludziach wzbudzać emocji - zaznaczył Gawkowski.

Przy okazji minister dodał, że z budżetu Polski duże środki trafiają na "nowe programy dla przedsiębiorstw wody i kanalizacji". Chwaląc z kolei służby bezpieczeństwa, zapewnił, że 99 proc. ataków cyfrowych na Polskę udaje się udaremnić.

Cyberataki w Polsce. Służby w gotowości

W ostatnich miesiącach - w związku m.in. z działaniami sabotażystów z Rosji oraz innych krajów o reżimowych charakterze rządów - nasiliły się cyberataki w Polsce. Co jakiś czas dochodzi także do incydentów innego rodzaju, które jednak tak samo mogą godzić w bezpieczeństwo kraju - medialne kampanie propagandowe czy blokady stron internetowych.

Agresorzy korzystają w tym celu z zaawansowanego złośliwego oprogramowania. Tak złożone technologie pozwalają przestępcom wykradać dane, a w skrajnych przypadkach powodować blackouty - nagłe i rozległe przerwy w dostawie prądu.

W Polsce, według raportu Check Pointa, najbardziej zagrożone sektory gospodarki to: energetyka, instytucje finansowe i administracja publiczna. Na terenie kraju obowiązuje także 2. stopień alarmowy BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.