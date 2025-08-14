Stany Zjednoczone zawiesiły część sankcji na Rosję. Jak poinformowało Biuro Kontroli nad Aktywami Zagranicznymi Departamentu Skarbu USA, tymczasowa ulga ma związek z zaplanowanym spotkaniem Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce. Dzięki niej możliwe będzie dokonanie transakcji potrzebnych do zorganizowania tego szczytu.

Zawieszenie sankcji ma obowiązywać do 20 sierpnia. Nie odblokowano zamrożonych rosyjskich aktywów ani nie pozwolono na przeprowadzanie innych objętych sankcjami transakcji, poza tymi wymienionymi w dokumencie.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę, że istnieje duża szansa na to, by spotkanie z Władimirem Putinem na Alasce zaowocowało kolejnym spotkaniem, między prezydentami Rosji i Ukrainy, wkrótce potem. Zagroził, że w przypadku braku zawieszenia broni Rosję spotkają srogie konsekwencje.

Zawieszone sankcje na Rosję. Trump spotka się z Putinem

Spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem odbędzie się w Anchorage na Alasce - poinformowała rzecznik prasowa Białego Domu Carolyn Levitt. Szczyt zaplanowany jest na piątek.

- W piątek rano prezydent Trump uda się w podróż do Anchorage na Alasce, gdzie odbędzie dwustronne spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Brutalna wojna między Rosją a Ukrainą wybuchła pod niekompetentnym przywództwem Joe Bidena, ale prezydent Trump jest zdeterminowany, by położyć kres tej wojnie i powstrzymać zabijanie - ogłosiła rzecznik prasowa Białego Domu Karoline Leavitt na wtorkowym briefingu prasowym.

Media podają możliwe scenariusze rozmów

Według dziennika "Telegraph" Donald Trump zamierza zaoferować Władimirowi Putinowi dostęp do pierwiastków ziem rzadkich, możliwość wykorzystania zasobów w Cieśninie Beringa i zniesienie części sankcji na przemysł lotniczy, aby skłonić go do zakończenia wojny w Ukrainie. Jak dodano, ma to umożliwić Putinowi zarobienie pieniędzy.

Uważa się, że na terytorium Ukrainy znajduje się ok. 10 proc. światowych zasobów litu, wykorzystywanego przy produkcji baterii. Dwa największe złoża litu znajdują się na terenach kontrolowanych przez Rosję, a Putin rości sobie prawa do minerałów znajdujących się na terenach okupowanych przez jego wojska.

"Istnieje szereg zachęt, a potencjalna umowa dotycząca minerałów czy ziem rzadkich mogłaby być jedną z nich" - przekazał dziennik powołując się na źródło znające szczegóły propozycji.