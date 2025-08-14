Juneau, czyli stolica Alaski, zmaga się z zagrożeniem powodziowym po gwałtownym wylaniu wód nieopodal lodowca Mendenhall. W obliczu rosnącego poziomu rzeki władze ogłosiły stan klęski żywiołowej i wezwały mieszkańców zagrożonych rejonów do ewakuacji.

Jak podaje CNN, w okolicy Juneau doszło do kolejnego w historii wylewu z jeziora lodowcowego w Suicide Basin, zlokalizowanego nad lodowcem Mendenhall. Nagromadzona po ulewnych deszczach woda przerwała lodową barierę i spłynęła w dół.

W rezultacie w środę po południu poziom Mendenhall River osiągnął rekordowe 16,65 stóp (ok. 5 metrów) - przekraczając poprzedni rekord z ubiegłego roku wynoszący 15,99 stóp.

ZOBACZ: Lodowiec uwolnił masy wody. Gigantyczna powódź

Lodowiec Mendenhall znajduje się w samym sercu Lasu Narodowego Tongass na Alasce - największego lasu narodowego w USA - i jest częścią Juneau Icefield, rozciągającego się na długości około 2,4 tys. km kwadratowych. Od centrum Juneau dzieli go 19 km.

Stolica Alaski położona jest ponad tysiąc kilometrów od bazy wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage, gdzie 15 sierpnia ma odbyć się spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina.

USA. Stolica Alaski zagrożona powodzią. Jest stan klęski żywiołowej

W części miasta zagrożonej zalaniem mieszka około tysiąca osób i działa wiele firm. Władze Juneau rozesłały powiadomienia o ewakuacji, otwierając schroniska dla mieszkańców. Gubernator Mike Dunleavy ogłosił również stan klęski żywiołowej, co ma umożliwić szybsze rozmieszczenie zasobów i personelu oraz wesprzeć lokalne i plemienne władze w ochronie mieszkańców, ich domów i infrastruktury.



Aby ograniczyć straty, władze postawiły tymczasowe zapory przeciwpowodziowe HESCO - metalowe kosze wypełnione piaskiem - o łącznej długości 2–2,5 mili (3–4 km). Choć w niektórych miejscach woda przeciekała lub omijała zapory przez kanalizację deszczową, władze oceniają, że pozwoli to uniknąć katastrofy na skalę poprzednich lat.

ZOBACZ: Lodowiec runął na szwajcarską wioskę. "Zniknęła w 40 sekund"

Zjawisko wybuchów jezior lodowcowych w Juneau występuje regularnie od 2011 roku i nasila się w wyniku zmian klimatycznych. Arktyka, w tym Alaska, ociepla się znacznie szybciej niż reszta globu, powodując intensywne topnienie lodowców i powstawanie coraz większych jezior polodowcowych.

To już trzeci rok z rzędu, gdy w sierpniu Suicide Basin przepełnia się, a mieszanka wody, roztopionego śniegu i lodu spływa w kierunku miasta, stwarzając zagrożenie dla mieszkańców. W zeszłym roku podobna powódź uszkodziła ponad 100 domów.