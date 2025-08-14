Płonie hala produkcyjno-magazynowa w miejscowości Siarzewo (woj. kujawsko-pomorskie). - Pożarem objęta jest cała hala, ogień objął również dwa budynki gospodarcze - przekazał polsatnews.pl st. kpt. Przemysław Baniecki z KW PSP w Toruniu. W akcji bierze udział 25 zastępów strażaków. Włodarz pobliskiego Ciechocinka zaapelował, aby nie kierować się w stronę miejskiej plaży.

Pożar hali produkcyjno-magazynowej wybuchł w czwartek po 15:00 w miejscowości Siarzewo (powiat aleksandrowski). Jak przekazał polsatnews.pl st. kpt. Przemysław Baniecki z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, obiekt o wymiarach 10 na 2- metrów służył do składowania półproduktów z tworzyw sztucznych.

Płomienie objęły całą halę, a także dwa pobliskie budynki gospodarcze i zaparkowany przed nimi samochód. Początkowo do gaszenia zadysponowano siedem zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, jednak ze względu na skalę zdarzenia liczba ta wzrosła do 25. - Akcja wciąż trwa i może potrwać jeszcze co najmniej kilka godzin - nadmienił st. kpt. Baniecki.

Siarzewo. Pożar hali magazynowej w Siarzewie. Burmistrz apeluje do mieszkańców

Jak na razie nie ma informacji o rannych w wyniku pożaru. Jedyną poszkodowaną osobą jest mężczyzna, który w trakcie ewakuowania swoich rzeczy z magazynu uderzył się w głowę. Ze względu na palące się materiały sztuczne, nad miejscem zdarzenia unosi się gęsty, ciemny dym widoczny z kilkudziesięciu kilometrów.

W związku z tym burmistrz pobliskiego Ciechocinka Jarosław Jucewicz zaapelował do mieszkańców i turystów, by nie kierowali się w stronę miejskiej plaży leżącej nad Wisłą. Poinformował również o utrudnieniach w ruchu na ulicy Lipnowskiej oraz w rejonie Słońska Górnego.