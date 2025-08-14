Płonie blok w Poznaniu. Ogień trudny do opanowania, mieszkańcy ewakuowani
Płonie poddasze bloku przy ulicy Krańcowej w Poznaniu. Z ogniem walczą obecnie 23 zastępów strażaków. Jak podkreślił mł. asp. Marcin Tecław z miejskiej straży, płomienie są trudne do opanowania, z uwagi na drewnianą konstrukcję dachu. Wcześniej 83 mieszkańców zostało ewakuowanych z budynku.
W czwartek około 19:00 w bloku przy ulicy Krańcowej 4 w Poznaniu wybuchł pożar. Ogień objął poddasze pięciokondygnacyjnego budynku. Jak na razie strażakom nie udało się opanować płomieni. - Na miejscu są 23 zastępy strażackie. 83 osoby z całego budynku zostały ewakuowane w trakcie naszych działań - powiedział rzecznik poznańskiej komendy PSP mł. asp. Marcin Tecław.
Jak dodał, "to jest bardziej pożar ukryty, dlatego mamy trudność z uwagi na konstrukcję dachu, która jest drewniana". - Pożar jest w przestrzeni między sufitem a dachem budynku - wyjaśnił mundurowy.
Pożar w bloku w Poznaniu. Nad osiedlem unosi się gęsty dym
Na razie nie ma potwierdzonych doniesień o osobach poszkodowanych, jednak portal codziennypoznan.pl podaje, że co najmniej jedna osoba wymagała pomocy medycznej. W sieci pojawiły się nagrania ukazujące skalę pożaru. Na filmach widać płomienie obejmujące znaczną część dachu oraz kłęby gęstego, czarnego dymu unoszącego się nad osiedlem.
