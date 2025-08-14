Płonie poddasze bloku przy ulicy Krańcowej w Poznaniu. Z ogniem walczą obecnie 23 zastępów strażaków. Jak podkreślił mł. asp. Marcin Tecław z miejskiej straży, płomienie są trudne do opanowania, z uwagi na drewnianą konstrukcję dachu. Wcześniej 83 mieszkańców zostało ewakuowanych z budynku.

W czwartek około 19:00 w bloku przy ulicy Krańcowej 4 w Poznaniu wybuchł pożar. Ogień objął poddasze pięciokondygnacyjnego budynku. Jak na razie strażakom nie udało się opanować płomieni. - Na miejscu są 23 zastępy strażackie. 83 osoby z całego budynku zostały ewakuowane w trakcie naszych działań - powiedział rzecznik poznańskiej komendy PSP mł. asp. Marcin Tecław.

Jak dodał, "to jest bardziej pożar ukryty, dlatego mamy trudność z uwagi na konstrukcję dachu, która jest drewniana". - Pożar jest w przestrzeni między sufitem a dachem budynku - wyjaśnił mundurowy.

Pożar w bloku w Poznaniu. Nad osiedlem unosi się gęsty dym

Na razie nie ma potwierdzonych doniesień o osobach poszkodowanych, jednak portal codziennypoznan.pl podaje, że co najmniej jedna osoba wymagała pomocy medycznej. W sieci pojawiły się nagrania ukazujące skalę pożaru. Na filmach widać płomienie obejmujące znaczną część dachu oraz kłęby gęstego, czarnego dymu unoszącego się nad osiedlem.

Pożar przy Krańcowej się rozwija, widać płomienie. Jedna osoba ranna na ten moment. pic.twitter.com/sjRBCbGuaJ — poznan_moment (@poznan_moment) August 14, 2025