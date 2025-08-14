Pierwszy efekt rozmów w Pałacu. Prezydent zwołuje Radę Gabinetową

27 sierpnia odbędzie się Rada Gabinetowa - przekazał Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Podczas konferencji prasowej Kancelarii Prezydenta RP po spotkaniu Karola Nawrockiego i Donalda Tuska przekazano, że 27 sierpnia odbędzie się Rada Gabinetowa.

 

Wkrótce więcej informacji.

Spotkanie Tusk-Nawrocki

Punktualnie o godz. 12 w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się pierwsze spotkanie Donalda Tuska i Karola Nawrockiego. Godzinę później limuzyna premiera opuściła siedzibę głowy państwa.

 

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał wcześniej, że inicjatorem spotkania był premier, a głównym tematem rozmowy miała być sytuacja na Ukrainie oraz inne sprawy międzynarodowe.

 

ZOBACZ: Szczyt na Alasce. Są nowe szczegóły rozmowy Trump-Putin

 

Spotkanie Donalda Tuska z Karolem Nawrockim odbyło się dzień przed szczytem na Alasce, gdzie Donald Trump i Władimir Putin będą negocjować w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Doradca rosyjskiego przywódcy Jurij Uszakow przekazał, że do spotkania dojdzie w Anchorage o godz. 11:30 czasu lokalnego (21:30 czasu polskiego).

 

 

 

Monika Bortnowska / polsatnews.pl
