Pierwsze takie spotkanie. Prezydent rozmawia "w cztery oczy" z premierem

Trwa rozmowa prezydenta Karola Nawrockiego z premier Donaldem Tuskiem. Spotkanie - według relacji rzecznika głowy państwa - zainicjowane zostało przez szefa rządu, a jego głównymi tematami mają być sytuacja w Ukrainie i inne sprawy międzynarodowe.

Spotkanie Donalda Tuska i Karola Nawrockiego odbywa się m.in. w związku z zaplanowanymi na piątek rozmowami prezydenta USA Donalda Trumpa i rosyjskiego przywódcy Władimira Putina w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

Premier przybył na miejsce punktualnie o 12:00. Na przyjęcie przez prezydenta Nawrockiego czekał niespełna dwie minuty. Nim dziennikarze zostali wyproszeni z Pałacu Prezydenckiego, kamery zarejestrowały uścisk dłoni rozmówców, którzy uśmiechnęli się do siebie i zapozowali do zdjęć.

Rozmowy USA-Rosja na Alasce. Wcześniej Trump naradzał się z Europą

W środę o możliwym porozumieniu rosyjsko-ukraińskim Trump rozmawiał z liderami europejskich krajów. Polskę podczas wideokonferencji finalnie reprezentował Karol Nawrocki, choć wcześniej członkowie koalicji rządzącej zapowiadali w tej roli premiera Tuska.

- Tuż przed północą wczoraj USA przekazały, że wolą prezydenta na spotkaniu - wyjaśnił w środę Donald Tusk.

Premier zaznaczył, że wynika to z "długiej amerykańskiej tradycji". - Cezary Tomczyk i Adam Szłapka nie dezinformowali opinii publicznej, ponieważ pojawiła się informacja od strony amerykańskiej, że prezydent Stanów Zjednoczonych uznaje za partnera w Polsce prezydenta - dodał.

Szczegóły wideokonferencji zdradzili współpracownicy głowy państwa.

- Rozmowa prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem trwała godzinę. To była bardzo ważna rozmowa. To był wagon pierwszej klasy. Brali w niej udział także liderzy innych państw: m.in. prezydent Francji, kanclerz Niemiec, szefowa Komisji Europejskiej - przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP Marcin Przydacz.

ZOBACZ: Karol Nawrocki na rozmowie z Donaldem Trumpem. Nawiązał do ważnej dla Polaków daty

Nawrocki miał podkreślić na spotkaniu z Trumpem, że "potrzebna jest twarda polityka wobec Rosji". - Tylko przez konkretne działania można powstrzymywać Rosję. Nie może być tak, że to ona będzie decydować, jak wyglądają granice w Europie - dodał Przydacz.

Rozmowa Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem

Wobec tego Donald Tusk miał zaproponować spotkanie z prezydentem, aby uzgodnić wspólne stanowisko Polski w polityce międzynarodowej. - Jest rzeczą bardzo ważną, aby w trudnych warunkach konstytucyjnych moja współpraca z prezydentami nie była znaczona takimi rafami, które wynikałyby z różnej interpretacji Konstytucji - wyjaśnił premier. Wspomniana współpraca ma odbywać się "w sprawach bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, wojny i pokoju".

Warto zauważyć, że czwartkowe rozmowy to pierwsze spotkanie Donalda Tuska z niedawno zaprzysiężonym nowym prezydentem RP Karolem Nawrockim.

We wtorek Karol Nawrocki w programie "Gość Wydarzeń" stwierdził, że premier dotąd nie dopominał się o spotkanie z nim, choć warto żeby to zrobił. - Jestem nowym prezydentem Polski, chyba najwyższy czas, żeby premier złożył gratulacje. Jeszcze to chyba nie przeszło przez gardło - stwierdził prezydent w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.