- Wojsko Polskie musi być z politycznego sporu wyłączone. I tego jako prezydent Polski będę pilnował - zadeklarował Karol Nawrocki podczas wręczania aktów mianowania na stopnie generalskie ośmiu oficerom. Na uroczystościach pojawili się m.in. premier Donald Tusk i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

W czwartek, w przededniu Święta Wojska Polskiego, prezydent wręczył akty mianowania na stopnie generalskie ośmiu oficerom Wojska Polskiego. Na uroczystościach pojawili się m.in. premier Donald Tusk i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Karol Nawrocki podczas przemówienia podkreślił, że 15 sierpnia cały naród staje przed żołnierzami z wdzięcznością za suwerenny i wolny od wojny kraj. - Tych nominacji bardzo panom generałom gratuluję. Są one dowodem, jaką wartość niesiecie dla naszej ukochanej ojczyzny - mówił.

Nawrocki wręczył nominacje generalskie. "Nasze granice są pod presją"

Głowa państwa podkreśliła też odwagę awansowanych oficerów. - Przyjmujecie te nominacje w czasie, kiedy na całym świecie dochodzi do przetasowania sił, na całej arenie międzynarodowej (...). Nasze granice - i wschodnia, i zachodnia, są pod presją z jednej strony wojny hybrydowej, z drugiej strony nielegalnych imigrantów - wskazywał Nawrocki.

ZOBACZ: Pierwsze takie spotkanie. Nawrocki przyjął Tuska w Pałacu Prezydenckim

- Znając wasze życiorysy, wiem, że dzisiaj nominacje odebrali, ci którzy będą służyć nam jako narodowej wspólnocie (...). Od dzisiaj dzięki wam możemy czuć się jeszcze bardziej bezpieczni - zaznaczył.

Prezydent podkreślił, że to pierwsze wręczane przez niego nominacje generalskie. - Dlatego chciałbym podziękować panu premierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, panu ministrowi Sławomirowi Cenckiewiczowi, że dzisiaj możemy się spotkać - zaznaczył, odnosząc się do wspólnych ustaleń Pałacu Prezydenckiego i strony rządowej dotyczących nominacji generalskich.

Jego zdaniem wspominani politycy "stają się dowodem na to, że wszystkie kwestie bezpieczeństwa państwa polskiego powinny zostać objęte linią demarkacyjną". - Wojsko Polskie musi być z politycznego sporu wyłączone. I tego jako prezydent Polski będę pilnował. Prezydenci przemijają, premierzy przemijają, większości parlamentarne przemijają, a Wojsko Polskie musi trwać - zaznaczył.

Nominacje generalskie. Awansowanych ośmiu oficerów

Akt mianowania na stopień generała broni Wojska Polskiego wręczony został generałowi dywizji Maciejowi Kliszowi – Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

Kolejnych trzech oficerów otrzymało akty mianowania na stopień generała dywizji Wojska Polskiego. Są to: generał brygady Mirosław Polakow – Zastępca Szefa Sztabu Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) Sojuszniczego Dowództwa Operacyjnego (ACO), generał brygady Adam Rzeczkowski – Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, oraz generał brygady Krzysztof Zielski – Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Z kolei akt mianowania na stopień generała brygady Wojska Polskiego otrzymali: pułkownik Norbert Chojnacki – Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, pułkownik Mariusz Kubarek – Zastępca Dyrektora Centrum Operacyjnego MON, pułkownik Mieczysław Malec – Szef Pionu Operacyjnego ds. NATO – Zastępca Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE, oraz pułkownik Wacław Samocik – Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej.