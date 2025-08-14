- To była wtedy bitwa o wszystko. Warto o tym dzisiaj pamiętać - powiedział Donald Tusk podczas wizyty w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ossowie. - Ważne jest, żebyśmy byli zjednoczeni i nie dali się nikomu rozegrać - podkreślił premier, nawiązując do zbliżających się negocjacji USA-Rosja na Alasce.

Donald Tusk pojawił się w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ossowie, które za dwa dnia zostanie oficjalnie otwarte. Podczas konferencji prasowej premier mówił o tym, jakie lekcje płyną z historii Cudu nad Wisłą dla współczesności w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.

- To była wtedy bitwa o wszystko. Warto o tym dzisiaj pamiętać. O tych lekcjach, które płyną z tej historii. Po pierwsze to, co mówi nam motto tej wystawy - "Zjednoczeni, niezwyciężeni" - podkreślił premier.

- Być może najważniejszą misją tego muzeum jest (...) to, że musimy jako Polacy i szerzej też jako cała Europa być zjednoczeni wobec zagrożeń, które znowu nadciągają ze Wschodu - przekonywał.

Donald Tusk nawiązuje do spotkania Trump-Putin na Alasce. "Nie dajmy się rozegrać"

- Możemy się różnić i to zupełnie zrozumiałe. Możemy się spierać tak, jak się spierają ludzie najbliżsi sobie w rodzinach. Wiadomo, w polityce jest podobnie. (...) ale w kwestii bezpieczeństwa, w kwestii wspólnego działania wobec zagrożeń, a one dzisiaj pojawiły się znowu od Wschodu, musimy być zjednoczeni - przekonywał Donald Tusk.

- Zauważmy zresztą, że aktorzy są podobni. Jest zagrożenie ze strony Rosji, jest uderzenie w państwo ukraińskie przecież stosunkowo młode, jest Polska, która od początku stoi na straży własnej niepodległości i na straży Europy przed tym zagrożeniem - zauważył premier.

- Nigdy niezmieniona strategia rosyjska nadal polega na tym, by uzyskać, utrzymać, zdobyć kontrolę nad tą częścią świata. I to będzie także przedmiotem tych zbliżających się negocjacji. Ważne jest, żebyśmy byli zjednoczeni i nie dali się nikomu rozegrać - podkreślił.

Spotkanie Tusk-Nawrocki. Pierwsze takie rozmowy od zmiany w Pałacu

O godz. 12 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się pierwsze spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim.

- Głównym tematem spotkania będzie sytuacja w Ukrainie, wymiana poglądów dotyczących tego, jak powinny przebiegać rozmowy Trumpa z Putinem - przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

- Spotkanie jest zorganizowane na prośbę premiera, a pan prezydent pozytywnie na nią odpowiedział. To będzie spotkanie w cztery oczy - dodał.