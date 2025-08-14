Z okazji święta narodowego oraz niedzieli niehandlowej, zarówno 15, jak i 17 sierpnia większość sklepów będzie nieczynna. Co więcej większość sieci handlowych nie wprowadzi wydłużonych godzin pracy w czwartek oraz sobotę. Będą jednak wyjątki.

W piątek oraz niedzielę sklepy będą nieczynne, a większość sieci handlowych nie wprowadzi wydłużonych godzin pracy przed długim weekendem.

Piątek 15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy, ze względu na Święto Wojska Polskiego, a w niedziela 17 sierpnia będzie niehandlowa. W związku z tym w oba te dni znaczna część sklepów będzie zamknięta.

15 sierpnia i długi weekend. Czy sklepy będą otwarte?

Auchan, Lidl, Aldi, Kaufland i Żabka wskazały, że ich sklepy w czwartek i sobotę będą otwarte według standardowych godzin.

Kaufland zaznaczył przy tym, że w przypadku tej sieci, większość sklepów zamknie się o godz. 22, a część o 23. W przypadku Aldi sklepy mają pozostać otwarte do 22 z wyjątkiem punktów w niektórych lokalizacjach, np. w galeriach handlowych.

ZOBACZ: Kumulacja wynosi już pięć milionów złotych. Wyniki Lotto na 13 sierpnia 2025

Żabka zaznaczyła jednak, że większość sklepów tej sieci będzie pracowała w dni objęte ograniczeniami (tj. w piątek i niedzielę), korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepów podejmą jednak sami franczyzobiorcy.

Wyjątkiem ma być również sieć Biedronka. W czwartek blisko 3 tys. placówek tej sieci będzie czynnych do godziny 23.30 lub dłużej, podobnie ma, być również w sobotę, choć sieć handlowa nie podała jeszcze konkretnych godzin otwarcia na ten dzień.

red. / PAP