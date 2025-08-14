Ceny mieszkań i transportu w górę. GUS pokazał liczby

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane na temat inflacji, która w lipcu wyniosła 3,1 proc. Najbardziej wrosły ceny mieszkań, rekreacji i kultury oraz transportu, lecz generalne tempo wzrostu cen przyhamowało. Inflacja w Polsce powróciła do "poziomów akceptowanych" przez Narodowy Bank Polski.

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane na temat inflacji. W lipcu bieżącego roku wyniosła ona 3,1 proc. O tyle wzrósł średnio poziom cen dóbr i usług konsumpcyjnych w porównaniu z lipcem 2024 roku.

Oznacza to wyraźny spadek w stosunku do czerwca, kiedy inflacja wynosiła 4,1 proc. Mimo to tempo wzrostu cen jest wyższe od pierwotnych oczekiwań ekonomistów, którzy prognozowali, że pod koniec lipca nastąpi spadek wskaźnika CPI do 2,8 proc.

ZOBACZ: Inflacja w Polsce zwalnia. Najnowsze dane GUS

Nadzieje ekspertów zostały rozwiane dwa tygodnie temu, kiedy GUS opublikował wstępne wyliczenia, z których wynikało, że inflacja może wynieść 3,1 proc. Teraz te informacje się potwierdziły. Ekonomiści zauważają jednak, że to najniższy poziom inflacji w Polsce od ponad roku.

GUS opublikował nowe dane. Te produkty podrożały najbardziej

Dzięki wyliczeniom GUS wiemy, jak zmieniły się stawki w przypadku konkretnych grup produktów i usług. Okazuje się, że niższe ceny żywności (o 0,7 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 3 proc.) przyczyniły się do obniżenia wskaźnika CPI odpowiednio o 0,16 p.p. i 0,11 p.p. Od czerwca wzrosły z kolei ceny mieszkań, transportu oraz rekreacji i kultury.

"W lipcu w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: mieszkania (o 0,6 proc.), rekreacji i kultury (o 2,3 proc.) oraz transportu (o 1,5 proc.)" - czytamy w komunikacie GUS.

ZOBACZ: Inflacja wciąż drenuje portfele Polaków. Jeden produkt wyraźnie drożeje

W porównaniu z lipcem 2024 roku nastąpił wzrost cen żywności (o 4,7 proc.), mieszkania (o 3,4 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,5 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 5,8 proc.). Spadły z kolei ceny transportu (o 4,6 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 1,3 proc.).