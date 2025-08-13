Czerwone flagi zawisły na kilku popularnych kąpieliskach w Polsce. Ich pojawienie się jest spowodowane m.in. zakwitem sinic i przekroczeniem norm bakterii Escherichia coli. Zakaz wejścia do wody obowiązuje w województwach pomorskim i zachodniopomorskim.

Serwis Kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego poinformował, że zamknięte zostały cztery kąpieliska w woj. zachodniopomorskim. Chodzi o te zlokalizowane w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, w Zieleniewie nad Jeziorem Miedwie oraz w Mirosławcu nad Jeziorem Kosiakowo. Zakaz wejścia do wody obowiązuje także w przypadku plaży nad Zamkowym w powiecie wałeckim.

W woj. pomorskim zamknięte zostały natomiast trzy kąpieliska nad jeziorami na Kaszubach. Chodzi o plaże w Sulęczynie i Stężycy oraz kąpielisko w Kolanie nad Jeziorem Ostrzyckim. Czerwona flaga powiewa także na dwóch kąpieliskach w Gdańsku (Jelitkowo i Molo Gdańsk Brzeźno).

Na polskich kąpieliskach zakwitły sinice. Czym grozi wejście do zanieczyszczonej wody?

Eksperci ostrzegają, że kąpiel w wodzie zanieczyszczonej bakteriami Escherichia coli lub jej połknięcie może nieść za sobą poważne konsekwencje. W takich przypadkach może dojść do zatrucia pokarmowego lub zakażenia dróg moczowych.

Kąpiel w wodzie zanieczyszczonej sinicami może z kolei wiązać się z zaczerwienieniem spojówek lub wysypką skórną. Wypicie takiej wody może skutkować pojawieniem się dolegliwości układu pokarmowego. Mogą to być m.in. biegunka, wymioty i bóle brzucha.