Wstrząs w kopalni na Śląsku. Poszkodowanych czterech górników

Cztery osoby zostały poszkodowane w wyniku wstrząsu, do którego doszło nad ranem w kopalni Staszic Wujek - Ruch Murcki Staszic - poinformowała Polska Grupa Górnicza. W rejonie wstrząsu znajdowało się dziewięć osób, wszystkie o własnych siłach wydostały się na powierzchnię.

Polska Grupa Górnicza przekazała, że do wstrząsu w kopalni Staszic Wujek - Ruch Murcki Staszic zlokalizowanej w Katowicach doszło w środę o godz. 3:33.

Wstrząs w kopalni Staszic Wujek - Ruch Murcki Staszic. Poszkodowani górnicy

W rejonie wstrząsu było dziewięć osób. Wszystkie o własnych siłach wydostały się na powierzchnię, a czterech górników wymagało hospitalizacji. Trafili do szpitali w Ochojcu i Murckach z m.in. stłuczeniami głowy, klatki piersiowej, ramienia i stawu kolanowego.

"Najważniejszą informacją jest to, że życie żadnej z tych osób nie jest zagrożone!" - przekazała PGG w komunikacie. "Osoby poszkodowane to pracownicy kopalni, wykonywali roboty przygotowawcze" - dodano.

Wstrząs w kopalni Knurów. Nie żyje górnik

Do silnego wstrząsu doszło również w poniedziałek o godz. 21.26 w kopalni Knurów na poziomie 850 metrów. W rejonie wstrząsu przebywało dziewięciu górników.

Ośmiu pracowników przodka wycofało się o własnych siłach, z jednym z górników nie było kontaktu.

Po wielogodzinnej akcji ratowniczej ratownicy dotarli do poszukiwanego górnika. Lekarz stwierdził jego zgon - przekazała we wtorek wieczorem Jastrzębska Spółka Węglowa.