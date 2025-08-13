Ponad połowa Polaków uważa, że prezydent powinien mieć większą władzę wykonawczą - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster. Z kolei zdaniem 38 proc. ankietowanych większe kompetencje powinien mieć premier. - Polacy wybierają swojego prezydenta, aby realizował prerogatywy zapisane w Konstytucji RP. Także po to, aby był ich głosem - mówił Karol Nawrocki w "Gościu Wydarzeń".

Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" zapytał Polaków, kto ich zdaniem, powinien mieć większą władzę wykonawczą: premier czy prezydent?

Premier czy prezydent z większą władzą? Najnowszy sondaż

Ponad połowa respondentów (52 proc.) wskazała, że większą władzę w Polsce powinien mieć prezydent. 38 proc. z kolei wskazało na premiera.

10 proc. badanych nie miało w tej sprawie zdania.

Ekspert ds. komunikacji strategicznej dr Sergiusz Trzeciak, cytowany przez "SE", wyjaśniał, że "jeżeli jest rząd, który jest mało popularny, a prezydent jest na fali, gdyż niedawno było zaprzysiężenie, to zawsze jest świeży kredyt zaufania dla nowego prezydenta".

- Być może jesteśmy w dobrym momencie aby rozpocząć dyskusję nad zmianami w konstytucji i zdecydować się, czy chcemy systemu kanclerskiego, jak jest w Niemczech, czy systemu prezydenckiego. Może to to także przyczynek do referendum na ten temat. Ale nie powinniśmy wprowadzać zmian systemowych z myślą o konkretnej osobie, tylko mieć jasny cel: sprawny rząd, sprawnie działający parlament i sprawnie działającą władzę wykonawczą - ocenił Trzeciak.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 9-11.08.2025 roku metodą CAWI na próbie 1006 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

Współpraca prezydenta i premiera. Nawrocki o "zrównoważonym sposobie"

We wtorek w programie "Gość Wydarzeń" prezydent Karol Nawrocki był pytany o to, jak będzie wyglądała jego współpraca z rządem.

Prezydent mówił, że relacje z premierem wyobraża sobie w "sposób zrównoważony".

- To znaczy w tych miejscach, w których pan premier (Donald) Tusk w moim uznaniu i w uznaniu wyborców, którzy mnie wybrali, ponad 10,5 miliona, nie służy dobrze sprawie polskiej, zamierzam w sposób jasny reagować. Natomiast w tych sprawach, które wynikają ze współpracy polskiego rządu i prezydenta, będziemy, mam nadzieję, współpracować. To jest rzecz naturalna - powiedział.

Zdaniem Nawrockiego prezydent i premier nie muszą się "ani lubić, ani spędzać ze sobą nadzwyczaj dużo czasu, żeby móc w sposób normalny, z dobrym owocem, z dobrym efektem dla Polski, współpracować w takich kwestiach, które są dla Polski ważne".

Nawrocki odpowiada Tuskowi. Wskazał na konstytucję

Nawrocki odniósł się też do słów Donalda Tuska, który zapowiedział, że "wszędzie tam, gdzie będzie chciał przeszkadzać, zobaczy, na czym polega reguła konstytucyjna, to znaczy, kto rządzi w kraju".

- Realna polityka polega na tym, że Polacy wybierają swojego prezydenta, który ma obecnie najświeższy mandat i cieszy się największym bezpośrednim poparciem polskich wyborców także po to, aby panu premierowi Donaldowi Tuskowi mówił o tym, czego nie zrobił przez półtora roku, a co obiecał. Po to wybierają Polacy swojego prezydenta, aby realizował prerogatywy zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Także po to, aby był ich głosem - zaznaczył.

- Jeśli premier Donald Tusk dobrze zna Konstytucję Rzeczypospolitej i szanuje polską demokrację i wybór ponad 10 milionów Polaków, to ta współpraca powinna się ułożyć na takich zasadach, jak to jest zapisane wolą Polaków i wolą konstytucji - zastrzegł.