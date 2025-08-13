Turecki rząd podjął działania w celu ograniczenia marnowania żywności w hotelach, które organizują posiłki w formule all inclusive. Przepisy wprowadzą nowe rozwiązanie, którego naczelną zasadą będzie: Wybierz, co zjesz. W Turcji każdego roku marnuje się ok. 23 miliony ton żywności. Za część strat odpowiedzialność ponoszą hotele i lokale gastronomiczne, licznie odwiedzane przez turystów.

Turecka Rada ds. Polityki Rolnej i Żywnościowej rozpoczęła walkę z marnowaniem żywności. Przygotowano obszerny raport dotyczący tej sprawy, który zostanie przedstawiony prezydentowi Turcji Recepowi Erdoganowi - przekazał portal Sabah.

Jak dodano, w dokumencie znalazły się propozycje rozwiązań legislacyjnych, które pomogą przeciwdziałać wyrzucaniu żywności. Dotyczą on przede wszystkim lokali gastronomicznych i hoteli, czyli dotkną branży turystycznej.

Turcja walczy z marnowaniem żywności. Hotele zrezygnują z all inclusive?

- Aż połowa śniadań w formie all inclusive trafia do kosza - przekazał członek Rady ds. Polityki Rolnej i Żywnościowej Ramazan Bingol. - To marnotrawstwo jest jeszcze większe z powodu regulacji wprowadzonych przez lokale. Na przykład trzy lub cztery osoby mogą z łatwością najeść się śniadaniem dla dwóch osób, ale wiele miejsc narzuca limity i nie pozwala na dzielenie się - wyjaśnił.

Jak przekazał, w rezultacie w koszu lądują potrawy, które znalazły się na talerzu, ale nie zostały tknięte przez ludzi. - Ludzie biorą wszystko, ciesząc się, że jest duży wybór, ale nie jedzą tego. Miliony lir idą na marne - dodał.

Bingol zapowiedział, że w raporcie znajdą się rozwiązania prawne, które ograniczą marnotrawstwo. - W hotelach system all inclusive może zostać zastąpiony systemem à la carte. Każdy zamawia tyle jedzenia, ile jest w stanie zjeść - przekazał.

Według raportu Fundacji Zapobiegania Marnotrawstwu w Turcji, każdego roku w kraju wyrzucane jest około 23 miliony ton żywności, a 35 proc. owoców i warzyw trafia do śmieci.