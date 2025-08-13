Pożary trawią wakacyjne kraje. Tysiące ewakuowanych, są ofiary

Za sprawą suszy i przedłużających się upałów coraz trudniej gasić, a nawet opanować pożary, jakie wybuchają w różnych krajach na Półwyspie Bałkańskim. W akcji pozostają strażacy z Grecji, Albanii czy Czarnogóry. Płomienie są również utrapieniem dla służb z Turcji oraz Półwyspu Iberyjskiego. Dochodzi do sytuacji, gdy ewakuować trzeba po kilka tysięcy osób.

Europę Południową trawią pożary, które w środę jeszcze zyskały na sile. Susza i przedłużająca się fala wysokich temperatur doprowadziły do ewakuacji tysięcy osób w kilku regionach Grecji, Albanii, Czarnogóry, a także Turcji. Przykładowo w albańskiej miejscowości Delvina konieczna była ewakuacja budynków mieszkalnych i miejscowego szpitala.

Ratownicy, wojsko i policja pracują całą dobę, używając samolotów do gaszenia pożarów. We wtorek w mieście Gramsh zmarł 80-letni mężczyzna, który próbował opanować ogień w swoim ogrodzie. Płomienie szybko rozprzestrzeniły się na sąsiednie domy, powodując obrażenia u ośmiu osób.

Sąsiednia Czarnogóra również zmaga się z pożarami na dużą skalę. W ich gaszeniu biorą udział ekipy z Serbii, Chorwacji i Włoch, a dodatkowo spodziewane jest wsparcie ze strony Austrii oraz Węgier. Najbardziej ucierpiało wybrzeże w okolicach Buljaricy. We wtorek zginął żołnierz biorący udział w gaszeniu pożarów - będzie on pośmiertnie odznaczony, a czwartek stanie się w Czarnogórze dniem żałoby.

Grecja walczy z pożarami. "Koktajl z temperatur, wiatrów i niskiej wilgotności"

Natomiast w Grecji doszło we wtorek do kilkunastu dużych pożarów lasów, w tym jednego zagrażającego miastu Patras, które jest trzecim co do wielkości w całym kraju. Rzecznik straży pożarnej Vassilis Vathrakogiannis przekazał lokalnym mediom, że "sytuacja pozostaje trudna dla służb toczących ciężką walkę".

- To koktajl z wysokich temperatur, silnych wiatrów i minimalnej wilgotności - powiedział Nikos Gyftakis, szef obrony cywilnej, cytowany przez AFP.

Władze ewakuowały 12 dzieci ze szpitala w Patras i 80 seniorów z domu spokojnej starości. Z kilku miejscowości pod Patras ewakuowano ponad 8 tys. osób. Ogień zaczął podchodzić po domy. Pożary rozprzestrzeniają się także po Zakynthos, Kefalonii i Chios. W akcjach uczestniczy łącznie niemal 5 tys. strażaków i 33 samoloty.

Walka z ogniem także na Półwyspie Iberyjskim

Pożary nadal trawią także Hiszpanię i Portugalię. Płomienie zagroziły wspólnocie autonomicznej Kastylii i Leon, gdzie kilka miejsc jest wpisanych na listę UNESCO. Władze regionalne poinformowały, że prawie 6 tys. osób z 26 miejscowości ewakuowano ze swoich domów, a siedem osób przyjęto do szpitala z powodu oparzeń.

W tym roku w Hiszpanii wybuchło łącznie 199 pożarów, które strawiły niemal 98 784 hektarów. Sąsiednia Portugalia wysłała ponad 2 tys. strażaków i 20 samolotów do walki z pięcioma dużymi pożarami w różnych częściach kraju. Według szacunków największe pożary trawią kompleksy leśne w rejonie miejscowości Arganil, Piodao oraz Trancoso.