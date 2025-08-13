Polska gospodarka rozpędza się. GUS pokazuje liczby

W drugim kwartale 2025 roku polska gospodarka urosła o 3,4 proc. w ujęciu rok do roku - przekazał Główny Urząd Statystyczny w tzw. szybkim szacunku. Wzrost ten jest zbieżny z przewidywaniami ekspertów.

W drugim kwartale 2025 roku polska gospodarka urosła o 3,4 proc. w ujęciu rok do roku, a w ujęciu kwartał do kwartału, PKB wzrosło o 0,8 proc. - podał GUS w komunikacie.

Dane te są zgodne z oczekiwaniami ekspertów. Spodziewali się oni wzrostu tego wskaźnika w okresie od kwietnia do czerwca dokładnie o 3,4 proc.

Polska gospodarka rośnie. Widać to po usługach i konsumpcji

Analitycy ING uważają, że za dobrą kondycją naszej gospodarki stoją przede wszystkim usługi i konsumpcja. Stagnację widać natomiast w przemyśle.

ZOBACZ: Terytorium Polski zmniejszyło się. Nowy raport GUS

"Polski PKB wzrósł o 3,4 proc. rok do roku wspierany dalszym rozwojem branż usługowych, przy stagnacji przemysłu i spadku aktywności w budownictwie" - napisali eksperci na platformie X.

"Od strony wydatkowej głównym motorem wzrostu konsumpcja prywatna, a wzrost inwestycji głównie w sektorze publicznym" - dodano w komunikacie.

Analitycy: Możliwe dalsze wzrosty polskiego PKB

Z kolei analitycy PKO BP spodziewają się, że wzrost polskiej gospodarki w 2026 roku jeszcze przyspieszy.

"W całym 2025 wzrost gospodarczy najpewniej utrzyma się na zbliżonym do obecnego poziomie, a 2026 powinien przynieść dalsze przyspieszenie" - przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych.

ZOBACZ: Skok inflacji w czerwcu. GUS podał dane, eksperci wyjaśniają

Dane Głównego Urzędu Statystycznego opierają się na tzw. szybkim szacunku. Pełne dane o wzroście PKB w II kwartale, wraz z jego dokładną strukturą, GUS poda do wiadomości 1 września.