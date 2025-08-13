Karol Nawrocki reprezentuje Polskę podczas telekonferencji zorganizowanej przez lidera USA Donalda Trumpa - przekazała Kancelaria Prezydenta. Tematem jest zbliżający się szczyt Trump - Putin na Alasce. Podczas spotkania nie było premiera Donalda Tuska. Kancelaria premiera przekazała z kolei, że Tusk uczestniczył w wideokonferencji z liderami państw UE i prezydentem Ukrainy.

"W spotkaniu z prezydentem Trumpem nie bierze udziału premier Donald Tusk. Polskę reprezentuje prezydent Karol Nawrocki" - przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał agencji Reutersa, że premier Tusk bierze udział w dwóch spotkaniach z europejskimi przywódcami w sprawie Ukrainy, ale to prezydent Nawrocki reprezentuje Polskę podczas spotkania z Trumpem.

Nawrocki i Tusk na telekonferencjach. Rozmowy przed spotkanie Trumpa z Putinem

Na godz. 17 zaplanowana jest konferencja szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, a o godz. 18 - premiera Donalda Tuska. Wcześniej KPRM poinformowała o udziale premiera Donalda Tuska w wideorozmowie z liderami europejskimi i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

W piątek przywódcy USA i Rosji, Donald Trump i Władimir Putin, mają spotkać się w amerykańskim stanie Alaska, a tematem ma być wojna w Ukrainie i ewentualne rozmowy pokojowe.

Wkrótce więcej informacji.