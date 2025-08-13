Rząd Litwy zamierza nauczyć ponad 20 tys. obywateli, jak buduje się, a następnie obsługuje drony, aby wzmocnić potencjalny "opór cywilny" w razie agresji - poinformował brytyjski "The Guardian". Do 2028 roku przeszkolonych ma zostać około 15 tys. dorosłych Litwinów oraz mniej więcej 7 tys. dzieci w wieku szkolnym. W planach jest także otwarcie nowych centrów szkolenia obsługi bezzałogowców.

Nowy plan władz naszego sąsiada ma objąć 7 tys. dzieci w wieku szkolnym. Scenariusz szkoleń zostanie dostosowany do różnych grup wiekowych, a uczniowie klas trzecich i czwartych będą uczyć się budować i pilotować proste drony. Z kolei chodzący do szkół średnich będą projektować i produkować części do bezzałogowców, a także uczyć się budować i latać bardziej zaawansowanymi maszynami.

Litwa. Nowy program rządu. Uczniowie będą budować i obsługiwać drony

Plan rządu w Wilnie zakłada również wydanie 3,3 mln euro na specjalistyczny sprzęt, w tym drony z kamerą, do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków, systemy sterowania i transmisji wideo oraz aplikację mobilną do szkolenia w zakresie bezzałogowych statków powietrznych (UAV).

- Planujemy, że do 2028 roku 15,5 tys. dorosłych i 7 tys. dzieci zdobędzie umiejętności sterowania dronami. We wrześniu otworzymy centra sterowania dronami w Jonavie, Tauragė i Kėdainiai, a do 2028 r. otworzymy sześć kolejnych centrów szkolenia dronów w innych regionach Litwy - powiedziała we wtorek minister obrony Dovilė Šakalienė.

Litwa stawia na drony. Organizuje szkolenia dla tysięcy obywateli

Nauki mają być przeprowadzone przez Związek Strzelców Litewskich - paramilitarną organizację samoobrony cywilnej, oraz Agencję ds. Edukacji Nieformalnej, która będzie szkolić dzieci w szkołach podstawowych i średnich.

Jak informuje "The Guardian", Litwa przykłada coraz większą wagę do technologii dronów oraz UAV ze względu na ich szerokie wykorzystywanie na ukraińskim froncie. Władze w Wilnie coraz większą uwagę poświęcają technologii maszyn bezzałogowych, a UAV są używane do zwalczania wrogich dronów nad jej granicami.

