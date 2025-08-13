Kryzys w wymiarze sprawiedliwości. SN proponuje "okrągły stół"

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wystosowała apel do wszystkich środowisk politycznych o podjęcie dialogu w celu rozwiązania kryzysu w wymiarze sprawiedliwości - przekazano w komunikacie. Dr hab. Małgorzata Manowska zadeklarowała także wsparcie prezydenckiej inicjatywy w sprawie powołania specjalnego organu przy jego kancelarii, zajmującego się "naprawą ustroju".

"Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, dr hab. Małgorzata Manowska wystosowała apel do wszystkich środowisk politycznych o podjęcie dialogu w celu rozwiązania kryzysu w wymiarze sprawiedliwości. Zadeklarowała także poparcie inicjatywy przedstawionej przez Prezydenta RP - Karola Nawrockiego w przedmiocie powołania przy Kancelarii Prezydenta RP Rady ds. Naprawy Ustroju Państwa, która mogłaby stać się miejscem eksperckiej debaty ponad podziałami politycznymi" - czytamy.

Małgorzata Manowska zwróciła się do najważniejszych osób w państwie w tej sprawie.

Pierwszy prezes SN chce szukać kompromisu ws. wymiaru sprawiedliwości

"Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego skierowała w tej sprawie listy do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Premiera RP oraz przewodniczących wszystkich klubów i kół poselskich" - podkreślono w komunikacie.

ZOBACZ: "Nie można naprawiać bezprawia bezprawiem". Sędzia SN o reformie sądownictwa

Manowska wskazała na "konieczność kompromisowego uregulowania możliwie wszystkich spornych kwestii związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości". Wspomniała m.in. o o kształcie ustrojowym Krajowej Rady Sądownictwa, wątpliwościach dotyczących powołań sędziowskich i obecnej sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Manowska: Działania polityków pogłębiają chaos prawny w Polsce

Podkreśliła, że przedłużający się kryzys w wymiarze sprawiedliwości w niektórych obszarach może zostać szybko zażegnany. Wyjaśniła, że "kwestie te to przede wszystkim obsada wolnych stanowisk sędziowskich w Trybunale Konstytucyjnym i zbliżające się wybory do Krajowej Rady Sądownictwa".

ZOBACZ: Sąd Najwyższy opublikował protokoły z oględzin kart do głosowania

Pierwszy prezes SN stwierdziła, że podejmowane obecnie działania "pogłębiają jedynie chaos prawny", a powodem tego ma być brak otwartości "niektórych środowisk politycznych" ,w tym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Manowska zawarła w stanowisku wyraziła, że jej inicjatywa spotka się z aprobatą wszystkich adresatów listu. Podkreśliła, że liczny na "wypracowanie racjonalnego i kompromisowego rozwiązania ustrojowego".