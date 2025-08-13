Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie przeciwko liderom ruchu Rodacy Kamraci: Wojciechowi O. i Marcinowi O. Obaj przebywają w areszcie, a w sprawie "Jaszczur" i "Ludwiczek" usłyszeli łącznie 154 zarzuty.

W środę Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga skierowała do stołecznego Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi O. (ps. "Jaszczur") i Marcinowi O. (ps. "Ludwiczek") - liderom ruchu Rodacy Kamraci. Obejmuje on ostatnie sześć miesięcy działalności obu mężczyzn przed ich zatrzymaniem. Postawione im 154 zarzuty dotyczą:

publicznego pochwalania przestępstw,

publicznego pochwalania przemocy z powodu przynależności politycznej,

grożenia stosowaniem przemocy w powodu przynależności politycznej,

publicznego znieważenia osób z powodu przynależności rasowej,

publicznego pochwalania prowadzenia wojny napastniczej,

publicznego znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej,

publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic rasowych.

Część zarzutów wobec Wojciecha O. dotyczy działalności w recydywie. Zdarzenia objęte aktualnymi zarzutami miały miejsce przed upływem pięciu lat od odbycia przez oskarżonego tej kary.

Liderzy Rodaków Kamratów z aktem oskarżenia. Postawiono im 154 zarzuty

Wojciech O. i Marcin O. obecnie przebywają w areszcie. Łącznie badanych jest około 1,5 tys. zdarzeń z lat 2015-2025, zabezpieczono ponad 1,7 tys. nagrań wideo. Sprawdzane jest także finansowanie działalności ruchu Rodacy Kamraci, który w zeszłym roku został zdelegalizowany. Powodem miało być niezłożenie przez formację sprawozdania finansowego za 2023 rok.

Wojciech O. jest byłym aktorem, który publicznie pojawia się na ogół ubrany w mundurze stylizowanym na przedwojenny. Stał się popularny głównie za sprawą kanału prowadzonego na YouTube, ale szerzej opinia publiczna usłyszała o nim w 2021 roku, gdy zorganizował wiec pod hasłem "Święto Niepodległości w Kaliszu".

Wojciech O. i Marcin O. Patostreamerzy staną przed sądem

Podczas wydarzenia w Kaliszu nie brakowało antysemickich haseł, a uczestniczył w nim także Marcin O. - były współpracownik Janusza Korwin-Mikkego. Obaj liderzy Rodaków Kamratów wielokrotnie trafiali do aresztu w związku z kontrowersyjnymi akcjami. Pierwszy z nich na manifestacji w Bydgoszczy w 2022 roku wzywał przykładowo, aby zabijać ówczesnych posłów.

Większość spraw dotyczy jednak nawoływania do nienawiści wobec innych nacji. Wojciech O. i Marcin O. na bieżąco komentowali w sieci aktualne wydarzenia z kraju i ze świata, używając wulgarnego języka i sięgając po skrajne tezy.