Chciał zrobić sobie selfie. Wiatr zepchnął go ze szczytu

Pewien turysta chciał zrobić sobie selfie na tle kościoła usytuowanego na wzgórzu Likavitos w Atenach. W tym momencie zerwał się silny wiatr, który zepchnął go ze szczytu. Mężczyzna może jednak mówić o wielkim szczęściu. Upadek z dużej wysokości przypłacił jedynie niegroźnymi obrażeniami.

Do zdarzenia doszło we wtorek. Turysta spadł ze szczytu wznoszącego się nad Atenami wzgórza Likavitos. Z doniesień lokalnych mediów wynika, że mężczyzna stał na dziedzińcu znajdującego się tam XIX wiecznego kościoła Agios Georgios i robił sobie selfie.

W pewnym momencie zerwał się silny wiatr, który zepchnął go na znajdujące się poniżej skały. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów i zatrzymał się na kamiennych schodach.

Turysta przeżył upadek. Z relacji świadków zdarzenia wynika, że był przytomny. - Podszedłem i zobaczyłem go leżącego na ziemi, krwawiącego. Ciężko było na to patrzeć - powiedział jeden ze świadków.

Na miejsce wezwano ratowników, którzy przewieźli go do szpitala. Póki co nie wiadomo, jakiej narodowości jest mężczyzna. Greckie media podają, że ma między 25 a 30 lat.

- Był przytomny, mrugał oczami. Później zadzwonili z szpitala i poinformowali nas, że jest w dobrym stanie zdrowia - dodał inny świadek.

Media przypominają, że to nie jedyny tego typu wypadek w ostatnich dniach w Grecji. W ubiegłym tygodniu silny podmuch wiatru zepchnął do morza turystkę, która robiła sobie zdjęcie po zejściu ze statku wycieczkowego. Kobiecie na ratunek rzucił się jej mąż.

- Byli to wietnamscy turyści z grupy wycieczkowej. Kobieta wpadła do wody, a mężczyzna najwyraźniej próbował ją uratować - powiedział rzecznik greckiej straży przybrzeżnej.

Niestety, mimo podjęcia natychmiastowej akcji ratunkowej, oboje turyści zginęli.