- Ta dymisja (dyrektor PARP - red.) nie była komunikowana być może dlatego, że kilka tygodni temu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była zajęta walką o stołek podczas rekonstrukcji - powiedziała w programie "Graffiti" Daria Gosek-Popiołek. Z ustaleń mediów wynika, że wiceszefowa Polski 2050 przerwała swój urlop i podczas posiedzenia rządu będzie się tłumaczyć z wątpliwości wokół programu HoReCa.

Zdaniem posłanki Partii Razem wyjaśnienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej co do nieprawidłowości w dofinansowania projektów branży HoReCa z Krajowego Programu Odbudowy (KPO) były wątpliwe. Jako przykład Daria Gosek-Popiołek podała komunikację dymisji dyrektorki PARP.

- Kwestia dymisji, jak rozumiem de facto miała miejsce kilka tygodni temu, ale była nie komunikowana, być może nie była komunikowana dlatego, że pani ministra Pełczyńska-Nałęcz była tak zajęta walką o stołek podczas rekonstrukcji. To też nie może być tak, że nasze partyjne interesy są ważniejsze niż transparentność, informowanie osób o tym, gdzie są potencjalne nieprawidłowości - powiedziała posłanka partii Razem.

Z ustaleń mediów wynika, że wiceszefowa Polski 2050 przerwała swój urlop i podczas dzisiejszego posiedzenia rządu będzie się tłumaczyć z wątpliwości wokół programu HoReCa.

Ważą się losy Pełczyńskiej-Nałęcz. Tusk zapowiada "decyzje personalne"

Wcześniej - w poniedziałek - premier zapowiadał, że podczas narady rządowej pojawi się temat Krajowego Planu Odbudowy.

- Pani minister Pełczyńska-Nałęcz odpowiada za te działania. Jutro na rządzie pewnie długi, długi czas będzie tłumaczyła każdy z elementów tych procedur, będzie mówiła też o tym, co zrobiła jako nadzorująca ten resort. Po tej informacji będę miał już materiał wystarczający, żeby podjąć decyzje – mówił Donald Tusk.

- Jeśli będzie trzeba, także decyzje personalne. Nikogo nie zamierzam straszyć, szczególnie na konferencji prasowej, ale jeśli uznam, że ktoś zawiódł tutaj, też na poziomie politycznym, to poniesie tego konsekwencje - zapewniał szef rządu.

Artykuł aktualizowany