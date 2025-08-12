W kopalni węgla kamiennego Knurów-Szczygłowice trwa akcja ratownicza po tym, jak doszło tam do wstrząsu. Z jednym z górników nie ma kontaktu.

Dramatyczny wypadek miał miejsce w poniedziałek 11 sierpnia, o około godziny 21:26, w kopalni Knurów-Szczygłowice. Podczas drążenia przodka, który znajduje się 850 m pod ziemią doszło do "wstrząsu górotworu".

Knurów. Wstrząsy w kopalni, trwa akcja ratunkowa

W rejonie, gdzie doszło do wstrząsu, znajdowało się w dziewięciu górników. Ośmiu z nich wycofało się o własnych siłach, ale z jednym z górników nie ma kontaktu.

- Dyrekcja kopalni natychmiast podjęła decyzję o rozpoczęciu akcji ratowniczej. Aktualnie w akcji bierze udział 7 zastępów ratowniczych - przekazał Tomasz Siemieniec, rzecznik prasowy JSW.

ZOBACZ: Górnicy uwięzieni pół kilometra pod ziemią. Akcja ratunkowa za oceanem

Rzecznik prasowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej Wojciech Sury przekazał Interii, że o godz. 8:30 zaplanowano konferencję prasową w sprawie wypadku.

Kopalnia Knurów-Szczygłowice jest częścią Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Powstała 1 lutego 2010 roku w wyniku połączenia dwóch zakładów: Knurów i Szczygłowice. Znajduje się na terenie miasta Knurów (woj. śląskie).

