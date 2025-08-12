PKP Intercity wprowadziło zmiany w związku z nadchodzącym długim weekendem. Przygotowano dodatkowe miejsca dla nawet 70 tys. pasażerów oraz zapowiedziano plan uruchomienia ponad 500 połączeń dziennie. Pozwoli to na wydłużenie 320 składów o kolejne 500 wagonów - poinformowała spółka w komunikacie.

Z komunikatu wydanego przez spółkę wynika, że od 14 do 18 sierpnia - czyli w okresie największego natężenia podróży - wydłużone pociągi będą kursowały m.in. z południa i centrum Polski do nadmorskich miejscowości, takich jak Kołobrzeg, Trójmiasto, Łeba czy Świnoujście, a także w kierunku górskich kurortów - Zakopanego, Krynicy Zdroju.

Zmiany w PKP. Zapewniono dodatkowe miejsca dla pasażerów

Na trasie Kraków-Warszawa-Trójmiasto-Kołobrzeg, aż dziewięć pociągów Pendolino pojedzie w podwójnym zestawieniu. Pozwoli to na przewóz ponad 800 pasażerów w jednym kursie.

W komunikacie dodano, że PKP Intercity będzie w trakcie trwania długiego weekendu utrzymywało w gotowości 20 rezerwowych lokomotyw. Będą one zlokalizowane na kilkunastu stacjach w kraju - m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdyni, Szczecinie i we Wrocławiu. Będą mogły one być wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych.

ZOBACZ: PKP Intercity z nowym rekordem. Ponad 40 mln pasażerów

Co wydaje się równie pomocne dla turystów, podczas trwania długiego weekendu na największych dworcach w Polsce rozmieszczeni będą mobilni informatorzy. Ich zadaniem będzie pomoc pasażerom w ustaleniu przesiadek i odnalezieniu właściwych peronów.

Aktualne informacje o rozkładzie jazdy są dostępne na stronie internetowej przewoźnika oraz pod numerem infolinii.

Sukces PKP Intercity. Spółka przewiozła prawie 80 mln podróżnych

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy. Zapewnia on komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju. Dodatkowo, PKP umożliwia podróżowanie po Europie.

Pociągi spółki przewiozły w ubiegłym roku 78,5 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022.

ZOBACZ: Piętrowe pociągi dla PKP Intercity powstaną w Polsce. Wiadomo, dokąd pojadą

Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

Szacunki przewoźnika zakładają, że w tym roku zwiększy liczbę przewiezionych pasażerów do 88 mln, a w 2030 roku - do 110 mln.

WIDEO: "Chciał sobie przypisać kompetencje prezydenta". Mastalerek uderza w Ziobrę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kk / polsatnews.pl