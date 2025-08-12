- Nie jest pan Bogiem. Uświadom to sobie. Sobie - tak Karol Nawrocki odpowiedział ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi. Prezydent sparafrazował tym samym piosenkę Paktofoniki "Jestem Bogiem", której słowa wcześniej przytoczył szef resortu sprawiedliwości. Nawrocki zadeklarował, że "jest gotów do rozmów, ale punktem wyjścia musi być szacunek do Konstytucji i prawa".

- Polska potrzebuje powrotu do praworządności. Będzie w Pałacu Prezydenckim Rada do spraw Naprawy Ustroju Państwa - powiedział prezydent Karol Nawrocki w "Gościu Wydarzeń". - Wszystkie moje słowa wypowiedziane w Sejmie są aktualne - dodał.

Prowadzący Bogdan Rymanowski zapytał prezydenta o komentarz ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka do słów prezydenta z orędzia, że "sędziowie nie są bogami".

Szef resortu sprawiedliwości w odpowiedzi przytoczył jeden z najpopularniejszych utworów w historii polskiego hip-hopu. - Była taka piosenka Paktofoniki: "Jestem Bogiem, uświadom to sobie". Pewnie pana pokolenie i moje zna ją bardzo dobrze - powiedział Żurek.

Nawrocki odpowiada Żurkowi. Sparafrazował słowa Paktofoniki

- Przypomniał mi się Fryderyk Nietzsche, który napisał, że Bóg umarł. A gdy umarł Nietzsche, to mu napisano: "Nietzsche umarł" i zamieszczono podpis "Bóg" - odparł Nawrocki dodając, że lider Paktofoniki "w sposób tragiczny przekonał się z nie jest bogiem".

- Panie ministrze, jeśli pan nas ogląda, to chciałbym powiedzieć: Nie jest pan Bogiem. Uświadom to sobie. Sobie - odpowiedział ministrowi Nawrocki parafrazując słowa Paktofoniki.

Rymanowski spytał, czy prezydent spotka się z ministrem Żurkiem, aby porozmawiać o praworządności. - Jestem gotów być strażnikiem Konstytucji. Jestem świadom, że prawo powstaje w Sejmie i musi uzyskać akceptację prezydenta. Jestem gotów do rozmów z ministrem w ramach polskiego prawa - przekazał Nawrocki dodając, że "punktem wyjścia musi być szacunek do Konstytucji i prawa".