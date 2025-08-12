Prezydent Karol Nawrocki w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Bogdan Rymanowski we wtorkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" porozmawia z prezydentem Karolem Nawrockim. Transmisja programu od godz. 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.

Bogdan Rymanowski zapyta Karola Nawrockiego o pierwsze dni prezydentury oraz plany na najbliższą przyszłość. Zaprzysiężony na głowę państwa polityk od 6 sierpnia zdążył już złożyć kilka podpisów pod inicjatywami oraz projektami ustawodawczymi.

Dzień po zaprzysiężeniu, podczas wizyty w Kaliszu, Karol Nawrocki podpisał inicjatywę dotyczącą Centralnego Portu Komunikacyjnego "TAK dla CPK". W kolejnym dniu, podczas spotkania z mieszkańcami Kolbuszowej, podpisał projekt ustawy zerowy PIT dla rodzin z dwójką dzieci.

Z kolei w poniedziałek na stronie Kancelarii Prezydenta RP pojawił się prezydencki projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakłada on podniesienie progu podatkowego ze 120 tys. do 140 tys. zł.

Prezydent obiecał wprowadzić także szereg innych zmian m.in. obniżenie VAT do 22 proc., uproszczenie podatków oraz waloryzację emerytur.

