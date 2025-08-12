"Powstrzymujemy wroga". Ukraina chwali się sukcesem na froncie

Ukraina odbiła z rąk Rosji dwie wsie w obwodzie sumskim na wschodzie kraju - poinformowała armia Kijowa. To kolejny postęp na froncie wzdłuż granicy z agresorem tuż przed planowaną rozmową prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem - zauważa agencja Reutera.

Siły ukraińskie wyzwoliły osady Stepne i Nowokostiantynówka wzdłuż linii frontu w obwodzie sumskim - poinformował Sztab Generalny w wieczornym raporcie.

Ukraina odzyskuje ziemie w obwodzie sumskim. "Powstrzymujemy wroga"

"To trudne. Ale powstrzymujemy wroga" - napisał w mediach społecznościowych najwyższy dowódca Ukrainy, Ołeksandr Syrski, po spotkaniu z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i ukraińskimi dowództwami.

 

"W kierunku sumskim prowadzimy aktywne działania i odnosimy pewne sukcesy, posuwając się naprzód i wyzwalając ziemie ukraińskie" - dodał.

 

ZOBACZ: "Ustępstwa nie przekonają Rosji". Zełenski przed spotkaniem Putina z Trumpem

 

To kolejne odzyskane ziemie przez Ukrainę w ostatnich dniach. W niedzielę armia informowała o odbiciu wsi Bezsaliwka. Niewielkie sukcesy na tym kierunku następują, gdy siły rosyjskie od miesięcy nacierają na zachód wzdłuż odcinków 1000-kilometrowej linii frontu, niemal codziennie zdobywając nowe wsie, głównie w obwodzie donieckim.

 

Rosja rozpoczęła w tym roku nową ofensywę w obwodzie sumskim, postępując zgodnie z rozkazem Putina o utworzeniu tam "strefy buforowej" i zagrażając stolicy regionu. Mapy stworzone przez Deep State pokazują, że siły rosyjskie kontrolują obszar około 200 km kw. obwodu, a łącznie 114 km kw. powierzchni Ukrainy. 

Spotkanie Trump-Putin. Spotkanie na Alasce

Agencja Reutera zauważa, że niewielkie sukcesy na froncie następują przed spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, które planowane jest na piątek na Alasce.

 

- Spotkam się z prezydentem Putinem i zobaczymy, co chodzi mu po głowie. Jeśli to będzie uczciwa umowa, powiem o niej przywódcom Unii Europejskiej i NATO, a także prezydentowi Zełenskiemu. Myślę, że z szacunku zadzwonię najpierw do niego, a potem do nich. Mogę powiedzieć: powodzenia, walczcie dalej. Albo: możemy dojść do porozumienia - przekazał w poniedziałek Donald Trump. Podkreślił, że chce szybkiego zawieszenia broni.

 

ZOBACZ: Rozmowy z Putinem. Zamieszanie po wypowiedzi Trumpa

 

Trump stwierdził, że Zełenski "nie jest częścią" szczytu na Alasce, lecz oznajmił, że chce, by następne spotkanie było między prezydentami Rosji i Ukrainy - z jego udziałem lub bez.

 

Prezydent USA przekazał, że będzie rozmawiać na temat wymiany terytoriów między krajami i obiecał, że będzie się starać odzyskać ziemie dla Ukrainy. 

