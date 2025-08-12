Manewry Rosji i Białorusi odbędą się w dniach 12-16 września - poinformowało we wtorek białoruskie Ministerstwo Obrony. Zapad 2025 zaplanowano na terytorium Białorusi, a część ćwiczeń ma odbyć się niedaleko polskiej granicy. Gen. Walerij Rewenka stwierdził, że celem manewrów jest sprawdzenie potencjału obu krajów i "zapewnienie bezpieczeństwa militarnego Państwa Związkowego".

W ostatnich dniach ukraińskie służby alarmowały, że Rosjanie przerzucili kilkuset żołnierzy i dziesiątki sztuk sprzętu na Białoruś. To prawdopodobnie część przygotowań do wspólnych manewrów Zapad 2025.

Według propagandowych przekazów na Białorusi ćwiczyć ma około 13 tysięcy żołnierzy, choć zachodni eksperci wojskowi oceniają, że Rosja może relokować na ten miesiąc ponad 100 tysięcy mundurowych.

Zapad 2025. Manewry Rosji i Białorusi w połowie września

We wtorek resort obrony Białorusi ogłosił oficjalnie, że ćwiczenia mają potrwać od 12 do 16 września.

"Wszyscy zagraniczni attaché wojskowi akredytowani przy Ministerstwie Obrony Republiki Białoruś, w tym przedstawiciele dziewięciu państw członkowskich NATO, będą mieli możliwość obserwowania ćwiczeń" - mówił podczas briefingu szef Departamentu Międzynarodowej Współpracy Wojskowej Białorusi generał dywizji Walerij Rejewenko.

Dodał, że "zaproszenia do obserwowania poszczególnych epizodów ćwiczenia zostały również rozesłane do innych państw i organizacji międzynarodowych".

"Wszystko to jest wymownym potwierdzeniem, że Republika Białoruś jest zwolennikiem bezpieczeństwa regionalnego. Kategorycznie sprzeciwiamy się trwającej militaryzacji na dużą skalę, która prowadzi do naruszenia równowagi sił w Europie. Skutkiem tego jest z kolei spadek stabilności strategicznej na całym świecie" - wskazał wojskowy.

W lipcu szef sztabu generalnego SZ Republiki Białorusi gen. Paweł Murawiejko oświadczył, że w trakcie manewrów możliwe jest przemieszczenie niektórych oddziałów bliżej zachodnich granic Białorusi - z Polską, Litwą i Łotwą.

Jak będą wyglądały ćwiczenia Zapad 2025?

W maju portal Nasza Niwa cytując słowa Andrieja Bogodla, zastępcy szefa wydziału Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Akademii Wojskowej Białorusi, przekazał, jaki scenariusz będzie realizowany podczas manewrów Zapad 2025.

- Te ćwiczenia nie będą abstrakcyjne. Weźmiemy pod uwagę prowadzenie ćwiczeń przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników, weźmiemy pod uwagę sytuację wojskowo-polityczną, która rozwija się dziś w naszym kierunku. Na tej podstawie przeprowadzimy te ćwiczenia - zapowiadał.

Zaznaczył, że zaprezentowane zostaną "najnowocześniejsze formy i metody użycia wojsk", z uwzględnieniem doświadczenia w prowadzeniu działań na Ukrainie.

- Możemy założyć, że tak - powiedział dopytywany, czy w trakcie manewrów będą ćwiczone uderzenia taktyczną bronią jądrową i rosyjskich pocisków balistycznych średniego zasięgu Oresznik.

Manewry Polski i sojuszników. W połowie września ćwiczenia "Żelazny Obrońca"

W całej Polsce na wrzesień planowane są ćwiczenia "Żelazny Obrońca", w których weźmie udział 34 tys. żołnierzy polskich i sojuszniczych, ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Będą wyposażeni w około 600 jednostek sprzętu.

Główne siły wystawią brygady wchodzące w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej, w tym 1. Warszawska Brygada Pancerna, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich oraz 19. Brygada Zmechanizowana z Lublina oraz pułk logistyczny i batalion dowodzenia jednostki. Te jednostki wezmą udział w największym w ramach "Żelaznego Obrońcy" pojedynczym ćwiczeniu, pod kryptonimem "Żelazna Brama 25".

Sztab Generalny WP zapewnia, że ćwiczenia nie są wymierzone przeciwko żadnemu państwu. "Ich celem jest pokazanie jedności, profesjonalizmu oraz konsekwentnego zwiększania zdolności bojowych sojuszników NATO. To także dowód na to, że Siły Zbrojne RP przechodzą dynamiczną transformację, zwiększają swój potencjał obronny i stanowią kluczowy element systemu bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej" - zaznaczono w komunikacie.