Ogromny pożar hali w Małopolsce. 100 strażaków walczy z ogniem

Polska
Ogromny pożar hali w Małopolsce. 100 strażaków walczy z ogniem
KW PSP Kraków
Pożar hali w Bochni

Płonie hala oraz składowisko opon w Bochni przy ul. Krzyżanowieckiej - przekazał rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP kpt. Hubert Ciepły. W akcji jest 100 strażaków. Po godz. 6 pożar został opanowany, nie rozprzestrzenia się.

Jak poinformował mł. kpt. Hubert Ciepły do pożaru hali, w której znajduje się sortownia odpadów oraz składowiska opon doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. 

Pożar hali w Bochni. W akcji 100 strażaków

Płomienie objęły cały obiekt. Do akcji zadysponowano 24 zastępy, czyli 100 strażaków, w tym grupę chemiczną "Kraków 6". Nad miastem widoczny jest słup czarnego dymu.

 

ZOBACZ: Pożar szkoły podstawowej w Zielonej Górze. Kłęby dymu nad miastem

 

Po godz. 6 rano pożar udało się zlokalizować, ogień się nie rozprzestrzenia. Mł. kpt. Ciepły przekazał, że trwa przelewanie odpadów.

 

W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. - Grupa chemiczna monitoruje jakość powietrza - nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi - dodał strażak.

WIDEO: Pieniądze z KPO na jachty i mikrofalówki? "Uprzedzaliśmy w Konfederacji"
Paulina Godlewska / pbi / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BOCHNIAPOLSKAPOŻAR

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 