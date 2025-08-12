Płonie hala oraz składowisko opon w Bochni przy ul. Krzyżanowieckiej - przekazał rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP kpt. Hubert Ciepły. W akcji jest 100 strażaków. Po godz. 6 pożar został opanowany, nie rozprzestrzenia się.

Jak poinformował mł. kpt. Hubert Ciepły do pożaru hali, w której znajduje się sortownia odpadów oraz składowiska opon doszło w nocy z poniedziałku na wtorek.

Pożar hali w Bochni. W akcji 100 strażaków

Płomienie objęły cały obiekt. Do akcji zadysponowano 24 zastępy, czyli 100 strażaków, w tym grupę chemiczną "Kraków 6". Nad miastem widoczny jest słup czarnego dymu.

Po godz. 6 rano pożar udało się zlokalizować, ogień się nie rozprzestrzenia. Mł. kpt. Ciepły przekazał, że trwa przelewanie odpadów.

W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. - Grupa chemiczna monitoruje jakość powietrza - nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi - dodał strażak.