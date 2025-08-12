Taylor Swift ogłosiła wydanie swojego 12. studyjnego albumu. "The Life of a Showgirl" trafił do przedsprzedaży tuż po symbolicznym oświadczeniu artystki na podcaście jej partnera, którego fragmenty pojawiły się w sieci. Premiera krążka przypada na moment, w którym gwiazda świętuje odzyskanie pełni praw do jej twórczości.

Podczas specjalnego nagrania podcastu "New Heights" prowadzonego przez partnera Taylor Swift, Travisa Kelce oraz jego brata - Jasona Kelce, artystka otworzyła miętową walizkę z widocznymi inicjałami "T.S.". W środku znajdowała się zamazana okładka nowej płyty, której tytuł - "The Life of a Showgirl" - wyświetlił się chwilę później na ekranach.

Była to kulminacja trwającego od kilku dni odliczania na jej stronie internetowej, które wskazywało na jednoznacznie wybrany moment - 12. dzień miesiąca o godzinie 12:12.

Fragment nagrania krąży w sieci, jednak sama rozmowa zostanie wyemitowana w późniejszym czasie.

Taylor Swift z nowym albumem. Ruszyła przedsprzedaż

Nowy album Taylor jest już dostępny w przedsprzedaży w wersji winylowej, na CD (z plakatem) oraz na kasecie. Na stronie wyświetlane są jednak wyłącznie rozmyte obrazy produktów, z nałożoną z błyszczącą, pomarańczową kłódką. Fani dostali jednak zapowiedź, że okładka albumu zostanie "ujawniona w późniejszym terminie".

Choć dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona, wiadomo, że wysyłka ma rozpocząć się przed 13 października bieżącego roku.

Nowy album Taylor. Czyli symboliczne "nowe otwarcie"

Premiera "The Life of a Showgirl" zbiegła się z wyjątkowym momentem w karierze Swift. Zaledwie kilka miesięcy temu, w maju bieżącego roku, artystka wykupiła za około 300 mln dol. pełną autonomię nad swoją twórczością, odzyskując prawa do swojego katalogu nagrań pierwotnie wydanych przez Big Machine Records.

Dla wielu fanów nowa płyta jest więc nie tylko kolejnym muzycznym fenomenem, ale również celebracją niezależności artystki i symbolicznego "nowego otwarcia".

Spekulacje fanów dotyczą również składu zespołu producenckiego. Wszystko wskazuje na to, że w pracach nad płytą mógł nie brać udziału Jack Antonoff, wieloletni współtwórca sukcesów Taylor. Zastąpić go ma Max Martin, jeden z najpopularniejszych producentów muzycznych na świecie, z którym Taylor pracowała lata temu, m.in. przy kultowym krążku "1989".

Fenomen Taylor Swift. Kim jest artystka?

Taylor Swift, będąca 35-letnią sensacją w pisaniu piosenek, od lat jest idolką milionów ludzi. "Swifties" - ponieważ tak nazywa się jej fandom - wydają fortunę, by móc usłyszeć oraz zobaczyć gwiazdę na żywo.

Artystka pobiła rekordy swoją niemal dwuletnią trasą "Eras", która zakończyła się w zeszłym roku. Artystka zarobiła dwa miliardy dolarów na 149 koncertach na całym świecie, co czyni ją najbardziej dochodową trasą w historii muzyki.

