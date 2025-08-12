Nieprawidłowości w KPO. Minister podjęła decyzję ws. wypłat dla HoReCa

Nieprawidłowości w KPO. Minister podjęła decyzję ws. wypłat dla HoReCa
Katarzyna Pełczyńsk-Nałęcz

Minister MFiPR Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała, że wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy zostaną wstrzymane do momentu zakończenia kontroli umów. - Rozumiem ogromne emocje i społeczne oburzenie, które wywołały niektóre dotacje i umowy podpisane w ramach HoReCa - podkreśliła i zapewniła, że działania kontrolne są w toku.

Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że rząd podjął "bardzo szerokie i szybkie działania kontrolne" w sprawie ujawnienia nieprawidłowości w KPO.

 

- Po pierwsze kontrole samego PARP-u w jednostkach, które udzielały tych dotacji, po drugie kontrola ministerstwa funduszy PARP-ie - przekazała. 

 

Ponadto minister podjęła decyzję, "żadne środki nie zostaną przekazane na wypłaty dla beneficjentów, dopóki poszczególna umowa nie zostanie skontrolowana i uznana za zgodną z zasadami HoReCki". 

 

Jak podkreśliła zdecydowana większość środków nie została w ogóle jeszcze wypłacona. - Do tego momentu wypłacono beneficjentom 110 milionów złotych, gdy tymczasem cały projekt to jest miliard 200 tys. - przekazała. 

 

Agata Sucharska / mjo / polsatnews.pl
